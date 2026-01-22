Türkiye Gazetesi
Dersler okul dışına taşınıyor! Bakanlıktan açıklama
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), okul dışı öğrenme ortamlarının eğitim sürecine daha etkin entegre edilmesi maksadıyla, öğretmenlerin derste anlattıkları konuya uygun müze, kütüphane ve bilim merkezi gibi mekânlara tek tıkla erişebileceği, sanal turlardan da yararlanabileceği “Okul Dışı Öğrenme” dijital platformunu hayata geçirecek.
Eğitim az önce
MEB, öğretmenlere ve öğrencilere erişilebilir olacak, okul dışı öğrenme ortamlarını tek bir çatı altında toplayan bir platform yayınlamayı hedefliyor.
- Platform öncelikle, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ile bu kademelerdeki öğrenci ve aileleriyle ilgileniyor.
- Öğretmenler, ders konularına uygun mekânlara tek tıkla ulaşabilecek.
- Görsel materyallerle mekânları derslerine entegre edebilecek.
- Bu ay içinde platformun tanıtım toplantısı yapılacak.
- MEB, platformun erişime açılmasını hedefliyor.
- MEB, platformla ezberci öğrenme anlayışına karşı çıkmayı ve eğitim için kullanılan okul dışı öğrenme ortamlarını bir araya getirmeyi amaçlıyor.
MAHMUT ÖZAY - İlk etapta, okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğretmenleri ile bu kademelerdeki öğrenci ve ailelerine yönelik içeriklerin yer alacağı platformda öğretmenler, derslerde işlenen konuya uygun mekânlara tek tıkla ulaşabilecek, görsel materyallerle bu mekânları derslerinin bir parçasına dönüştürebilecek.
Bu ay içinde tanıtım toplantısının yapılmasının ardından platformun erişime açılması planlanıyor.
MEB, platformla öğrenciyi sınıf içerisinde pasif tutan ezberci anlayışın da önüne geçmeyi hedeflerken, ayrıca eğitim için kullanılan okul dışı öğrenme ortamlarını, öğretmen, öğrenci ve veliler için tek bir çatı altında toplayacak.
