Felaketler peş peşe geldi! Bir bardak çay hayatına mâl oldu: Kızı ateş püskürdü

Güncelleme:
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galler’deki bir yaşlı bakım evinde üzerine sıcak çay dökülen 99 yaşındaki bir kadının vücudunda ciddi yanıklar oluştu. Yanıklar, kadının göğüs enfeksiyonuna yakalanmasına sebep olurken, yaşlı kadın olaydan beş hafta sonra hayatını kaybetti. 

Korkunç olay, geçtiğimiz yıl 22 Eylül’de Galler’deki Glan Rhos huzurevinde yaşandı. 

ÇAYI KULPSUZ PLASTİK BİR BARDAKTA VERMİŞ

Edinilen bilgilere göre, söz konusu huzurevinde sağlık asistanı olan Sarah Thomas, Margaret Roberts’ın bir fincan çay istemesi üzerine bunu ona plastik ve kulpsuz bir bardakta verdiğini söyledi. Roberts'ın kör olduğunu bildiğini vurgulayan görevli, kadının "çok bağımsız" olduğunu ve "çayını kendisi içmek istediğini" bildirdi.

Felaketler peş peşe geldi! Bir bardak çay hayatına mâl oldu: Kızı ateş püskürdü - 1. Resim

Sıcak çayı uzun süre elinde tutamayan kadının çayı içemeden üzerine döktüğü bildirildi. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ekipleri sevk edilirken, 99 yaşındaki kadın ciddi derecedeki yanıklarla hastaneye kaldırıldı.

BEŞ HAFTA SONRA HAYAT MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Hastanede uzun süre tedavi gören Roberts’ın yanmaya bağlı olarak göğüs enfeksiyonu geçirdiği, bunun yanında zatürre olduğu ortaya çıktı. Yaşlı kadın olaydan beş hafta sonra hayatını kaybetti. 

KIZI KÜPLERE BİNDİ

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, üst düzey bir adli tabip, ölümün kaza sonucu olduğuna karar verdi. Bu kararın üzerine Roberts’ın kızı küplere binerken, huzurevini eleştiri yağmuruna tuttu.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

