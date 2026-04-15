ABD-İran arasında İslamabad'da başlayan ve ilk oturumu sonuçsuz kalan müzakerelerin ardından gözler ikinci oturuma çevrildi. İran basını, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ile yapılacak görüşmeden sonra müzakerelere ilişkin karar verileceğini aktardı. Munir'in başkanlığındaki üst düzey heyet, ABD'den İran'a bir mesaj iletmek ve iki ülke arasında ikinci tur görüşmeleri planlamak üzere bugün Tahran’a geldi.

İran'ın, başkent Tahran'a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in başkanlığındaki üst düzey heyet ile yapılacak görüşmeden sonra ABD ile müzakerelerin sonraki aşaması için karar vereceği duyuruldu.

Haberde ayrıca, Lübnan’daki ateşkesin, İran’ın müzakerelerin sonraki turu için alacağı kararda olumlu bir işaret olacağı belirtilirken, ABD’nin müzakereler öncesi sunulan çerçeveye bağlı kalmasının önemi vurgulandı.

PAKİSTAN HEYETİ TAHRAN'DA

Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Munir'in başkanlığındaki üst düzey heyet, ABD'den İran'a bir mesaj iletmek ve iki ülke arasında ikinci tur görüşmeleri planlamak üzere İran’ın başkenti Tahran’a geldi.

İran devlet televizyonuna göre, Genelkurmay Başkanı Mareşal Munir başkanlığındaki üst düzey Pakistan heyeti, Tahran’a ulaştı.

Heyet, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi tarafından karşılandı.

ŞAHBAZ ŞERİF RİYAD'A GİTTİ

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ile İran arasında yeni müzakere turu çabaları çerçevesinde Suudi Arabistan'ı ziyaret etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Başbakan Şerif'in liderliğindeki Pakistan heyeti, ülkenin batısındaki Cidde kentine ulaştı.

Başbakan Şerif'in Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la bir araya gelmesi bekleniyor.

Şerif, ülkesi ile stratejik savunma ortaklığı olan Suudi Arabistan'a bir ay içinde ikinci ziyaretini gerçekleştiriyor.

ABD'NİN ORTA DOĞU'YA "BİNLERCE EK ASKER GÖNDERECEĞİ" İDDİASI

ABD'nin İran'la yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması ihtimaline karşın Orta Doğu'ya "ilerleyen günlerde binlerce ek asker göndereceği" ileri sürüldü.

Washington Post'a konuşan ABD'li yetkililer, Başkan Donald Trump yönetiminin, İran'ı bir anlaşmaya zorlamaya çalışırken ateşkesin bozulması ihtimalini göz önünde bulundurarak "ek hava saldırıları veya kara operasyonları olasılığını değerlendirdiğini" savundu.

Söz konusu askeri gelişmeler hakkında isimlerinin açıklanmaması şartıyla konuşan mevcut ve eski yetkililer, bölgeye yönlendirilen kuvvetler arasında 6 bin asker barındıran USS George H.W. Bush uçak gemisinin ve ona eşlik eden birkaç savaş gemisinin bulunduğunu ileri sürdü.

Yetkililer, 3 gemiden oluşan Boxer Amfibi Hazırlık Grubu'nun ve bu gemilerde konuşlu 11. Deniz Piyade Seferi Birliği'nden yaklaşık 4 bin 200 askerin daha ayın sonuna doğru Orta Doğu'ya ulaşmasının beklendiğini iddia etti.

ASKER GÖNDERMEK "TUZAK" MESAJI

Eski ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi Direktörü Joe Kent, ABD'nin İran'la yürütülen müzakerelerden sonuç alınamaması ihtimaline karşın Orta Doğu'ya daha fazla asker gönderme planını "tırmanış tuzağına düşme" şeklinde değerlendirdi.

