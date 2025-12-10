National Geographic'in "Yılın Fotoğrafları 2025" seçkisini yayınladı. Koleksiyonda dünya çapında çekilen binlerce fotoğraftan yalnızca 25'i seçildi. Vahşi hayat kategorisinde insan faaliyetleri, çevre kirliliği ve bilinçsiz teknoloji kullanımına bağlı olarak savunmasız kalan doğa ve hayvanların fotoğrafları yer aldı.

"Yılın Fotoğrafları 2025" , dünyanın dört bir yanından vahşi yaşamın hem güzelliğini hem de kırılganlığını gözler önüne seren karelerle yayımlandı. Fotoğraf: Anand Varma/National Geographic

Dergi, 2025 yılı boyunca fotoğrafçılarının objektifinden çıkan yüz binlerce kare içerisinden, en dikkat çekici ve etkileyici bulunan 25 fotoğrafı bu özel seçkiye dahil etti. Fotoğraf: Roie Galitz/National Geographic

National Geographic Genel Yayın Yönetmeni Nathan Lump, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, seçkinin ardındaki güçlü mesajı "Bireysel olarak, bu fotoğraflar güzellik, kırılganlık ve merak içeiryor. Ancak bir araya geldiklerinde, toplu bir aciliyet duygusu görüyorum. Bu, kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olanı koruma çağrısı olmasının yanı sıra, hayata tutunmanın ve daha iyi bir geleceği cesurca hayal etmenin şiirsel güzelliğini de hatırlatıyor" ifadeleriyle vurguladı. Fotoğraf: Fernando Faciole/National Geographic

Fotoğraf: Stephen Wilkes, National Geographic

Diğer taratan bu yılın seçkisi, dünyanın çeşitli coğrafyalarından yedi fotoğrafın da aralarında bulunduğu seçki ile, izleyicilere doğanın karşı karşıya olduğu zorluklar ve hayatta kalma mücadelesi üzerine derin bir bakış sunuyor. Fotoğraf: Brian Skerry/National Geographic

Fotoğraf: Karine Aigner/National Geographic

Fotoğraf: Marcus Westberg/National Geographic

Fotoğraf: Stephen Wilkes/National Geographic

Fotoğraf: Natalia Favre/National Geographic

Fotoğraf: Manu San Félix

Haberle İlgili Daha Fazlası