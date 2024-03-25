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Haberler > Dünya > Harris'e protesto şoku! Dakikalarca eşlik ettiği şarkının Filistin için olduğunu öğrenince alkışı kesti

Harris'e protesto şoku! Dakikalarca eşlik ettiği şarkının Filistin için olduğunu öğrenince alkışı kesti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD Başkanı Joe Biden'ın sağ kolu Kamala Harris, Porto Riko ziyareti sırasında söylenen bir şarkıya alkış ile tempo tuttu. Harris, şarkının aslında Filistin ve Haiti için protesto olduğunu öğrenince bir anda alkışı kesti.

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, Porto Riko ziyareti sırasında tempo tuttuğu şarkının sözlerinin Filistin ve Haiti hakkında olduğunu öğrenmesi üzerine alkışlamayı kestiği ortaya çıktı.

Fox News kanalının haberine göre Harris, 22 Mart'ta Porto Riko'nun başkenti San Juan'daki toplum merkezini ziyaret etti.

HARRİS'E PROTESTO ŞOKU

Merkezin avlusunda 6 kişilik bir müzik grubu tarafından karşılanan Harris, söylenen şarkıya kafasını sallayıp, alkışlayarak tempo tuttu.

FİLİSTİN VE HAİTİ ÇOK YAŞASIN!

Cumhuriyetçi Ulusal Komitesi (RNC) kaynaklarına göre Harris, olay esnasında yanında bulunan bir kişinin, şarkı sözlerinin "Bilmek istiyoruz Kamala, neden buradasın? Filistin ve Haiti çok yaşasın!" şeklinde olduğu uyarısına kadar göstericilere eşlik etti.

GERÇEĞİ ÖĞRENİNCE ALKIŞI KESTİ

Uyarı sonrasında alkışlamayı kesen Harris, şarkı bitene kadar kafasını yavaşça sallamayı sürdürdü.

KAMALA HARRİS SAVAŞ SUÇLUSU

Harris'in ziyareti sırasında toplum merkezi dışındaki protestocular ise "soykırımcı İsrail ve ABD" ve "Kamala Harris savaş suçlusu" sloganları attı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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