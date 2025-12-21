Hastane yönetiminin aileye 25 dolarlık( yaklaşık 1000 TL) benzin istasyonu hediye kartı teklif ettiği ortaya çıktı; teklifin ifşa edilmesiyle skandal daha da büyüdü.

ABD’nin Michigan eyaletinde yaşayan 61 yaşındaki Edna Burton, geçirdiği beyin ameliyatı sırasında kafatasının bir parçasının hastane personeli tarafından kaybedildiği iddiasıyla gündeme geldi.

Ameliyat sırasında beynindeki şişliği azaltmak amacıyla kafatasının bir bölümü çıkarıldı. Tıbbi kayıtlara göre kemik parçasının, şişlik indikten sonra yeniden yerine takılması planlandı.

Dava dosyasında yer alan bilgilere göre hastane personeli, kemiğin başka bir hastayla karıştırıldığını kabul etti. Kayıp kemik yerine hastaya protez bir plaka takıldı.

Burton, Mart 2024’te aynı hastanede ikinci bir ameliyat için yeniden ameliyathaneye alındı. Cerrahlar bu aşamada çıkarılan kafatası parçasının kayıp olduğunu fark etti.

Burton’ın ailesi, protez plakanın takılmasının ardından kadının sağlık durumunun ciddi şekilde kötüleştiğini dile getirdi. Kızı Erica Burton, annesinin konuşmayı ve yemek yemeyi bıraktığını, yatağa bağımlı hale geldiğini, yatak yaraları oluştuğunu ve 24 saat bakım gerektirdiğini söyledi.

KAYIP KAFATASINA 25 DOLAR TEKLİF ETTİLER

Mahkeme belgelerine göre hastane yöneticileri, yaşanan ihmali telafi etmek amacıyla aileye 25 dolarlık bir benzin istasyonu hediye kartı teklif etti. Aile teklifi “hakaret” olarak nitelendirirken. Burton’ın kızı, “Onun kemiğini kaybettiniz. Ona bir şans bile vermediniz” sözleriyle tepki gösterdi.



Dava açıldı: Hayatı geri dönülmez şekilde değişti

Burton ailesi adına açılan davada, hastanenin basit bir ihmal nedeniyle önlenebilir ve hayatı değiştiren bir zarara yol açtığı ifade edildi. Aileyi temsil eden avukatlar, protez plakanın doğal kafatası parçasının yerini tutamayacağını savundu. Davada talep edilen tazminat tutarının 25 bin doları aştığı kaydedildi.

Diğer yandan hastanenin kontrolünü 2024 yılında devralan Henry Ford Health, olayların kendi yönetimlerinden önce yaşandığını açıkladı. Kurum, devam eden dava nedeniyle ayrıntılı yorum yapmadı.