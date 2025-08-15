Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Havaalanında korku dolu dakikalar! İniş sırasında facianın eşiğinden döndüler

Havaalanında korku dolu dakikalar! İniş sırasında facianın eşiğinden döndüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Havaalanında korku dolu dakikalar! İniş sırasında facianın eşiğinden döndüler
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayvan'daki Taoyuan Uluslararası Havaalanı'na iniş yapan kargo uçağının motoru şiddetli rüzgar nedeniyle piste sürttü.

United Parcel Service (UPS) Express adlı uluslararası kargo şirketine ait Boeing 747 tipi kargo uçağı, Tayvan'daki Taoyuan Uluslararası Havaalanı'na iniş yaptığı sırada facianın eşiğinden dönüldü.

PİSTTEN KIVILCIMLAR ÇIKTI

Uçağın sağ motoru, havaalanı bölgesinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle iniş sırasında piste sürttü. Sürtmenin etkisiyle pisten kıvılcımlar çıkarken, kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

İNİŞ İZİNLERİ İPTAL EDİLDİ

Yetkililer, kaza öncesi uçağın iki kez piste iniş için hazırlandığını fakat söz konusu iniş izinlerinin Podul Tayfunu'nun neden olduğu şiddetli rüzgarlar nedeniyle iptal edildiğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

LGS nakil komisyon başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İsrail’in Filistin devletini yok etme planı: E1! Dünyadan tepki yağıyor: Yanıltıcı inançlara kapılmasın - Dünyaİsrail’in Filistin devletini yok etme planı: E1!Tarihi zirve öncesi Trump ve Putin'in yapay zeka videosu sosyal medyayı salladı - DünyaTrump ve Putin'in videosu sosyal medyayı salladıGazze'de insanlık dramı! İsrail hastanenin altyapısını hedef aldı: Kanalizasyon suları bastı - DünyaGazze'de insanlık dramı! Hastaneyi kanalizasyon suları bastıGazze travması mı? İntihar eden İsrailli asker sayısı artıyor - DünyaSavaşın ardından sessiz çöküşAlmanya’da 50 bin iş başvurusu deneyi: Türk ve Arap isimlerine şok muamele - DünyaAlmanya’da ayrımcılık daha “isim” ile başlıyorMali'de darbe girişimi püskürtüldü! Çok sayıda gözaltı var - DünyaMali'de darbe girişimi püskürtüldü! Çok sayıda gözaltı var
Sonraki Haber Yükleniyor...