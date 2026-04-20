İngiltere’de 15 yaşından beri elektronik sigara kullanan 22 yaşındaki Kayley Boda, nadir görülen bir akciğer kanserine yakalandı. Doktorlar, bu hastalığın genellikle 80 yaş ve üzeri hastalarda rastlandığını belirtirken, kanserin çok agresif olması nedeniyle genç kadına en fazla 18 ay daha yaşayabileceği söylendi. Sağ akciğerinin bir bölümü alınan talihsiz kadın, şimdi zamanla yarışıyor.

Manchester’da yaşayan 22 yaşındaki Kayley Boda, vücudunda çıkan döküntüler ve şiddetli öksürük şikayetiyle defalarca doktora başvurdu. 15 yaşından bu yana elektronik sigara tüketen 22 yaşındaki Boda, sekiz kez ‘göğüs enfeksiyonu’ teşhisi konularak eve gönderildi.

ÜÇÜNCÜ EVRE KANSER TEŞHİSİ KONULDU

The Sun'ın haberine göre, şikayetleri günden güne artan genç kadın, öksürürken çıkardığı kırmızı-kahverengi renkteki parçacıklı tükürüğün ardından soluğu bir kez daha hastanede aldı. Yapılan tetkikler ve yedi ayrı biyopsinin ardından, genç kadına üçüncü evre akciğer kanseri teşhisi konuldu.

Henüz 22 yaşında! Göğüs enfeksiyonu sanmışlardı, gerçek bambaşka çıktı: Zamanla yarışıyorum

Doktorlar, bu hastalığın genellikle 80 yaş ve üzeri hastalarda rastlandığını belirtirken, kanserin çok agresif olması nedeniyle genç kadına en fazla 18 ay daha yaşayabileceği söylendi. Sağ akciğerinin bir bölümü acil bir ameliyatla alınan talihsiz genç, ağır bir kemoterapi sürecinin ardından yürümeyi yeniden öğrenmek zorunda kaldı.

SEVİNCİ KISA SÜRDÜ

Geçtiğimiz şubat ayında kanseri yendiğine dair müjdeli bir haber alan kadının sevinci kısa sürdü. Bir ay sonra şiddetli göğüs ağrılarıyla hastaneye kaldırılan Kayley’nin akciğer zarında sıvı biriktiği saptandı. Yapılan incelemeler, kanserin akciğer zarına nüksettiğini ortaya çıkardı.

DOĞRUDAN ELEKTRONİK SİGARA İLE İLİŞKİLİ

Doktorlar, ailesinde kanser geçmişi bulunmayan Kayley’nin bu durumunu doğrudan elektronik sigara kullanımıyla ilişkilendiriyor. Şu an Almanya’da hayat süresini uzatabilecek özel bir tedaviye ulaşmak için 20 bin sterlin toplamaya çalışan Kayley Boda, yaşadığı süreci "kabus" olarak tanımlıyor.

“BAŞIMA GELMEZ SANIYORDUM, ŞİMDİ ZAMANLA YARIŞIYORUM”

Kendi durumunun tüm gençler için bir uyarı olmasını isteyen Boda, "Benim başıma gelmez diye düşünüyordum ama şimdi zamanla yarışıyorum," diyerek çevresindeki herkesi elektronik sigarayı bırakmaya çağırıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası