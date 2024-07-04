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Her yerde aranıyordu! Timsah saldırısına uğrayan minik kızın ceset parçaları bulundu

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Her yerde aranıyordu! Timsah saldırısına uğrayan minik kızın ceset parçaları bulundu

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Avustralya'da derede yüzerken kaybolan 12 yaşındaki kızın timsah tarafından saldırıya uğradığı belirlendi ve cansız bedenine ait parçalara ulaşıldı.

Avustralya'nın kuzey bölgelerinde oldukça yaygın olarak görülen tuzlu su timsahları, nesli tükenme tehlikesi altına girince 1970 yılında kanunla koruma altına alındı. Şu anda güncel sayısı yaklaşık 100 bin olduğu tahmin edilen timsahlar, 12 yaşındaki bir kızın sonu oldu.

36 SAAT BOYUNCA HER YERDE ARANDI

Ülkenin Paluma bölgesindeki bir derede yüzen 12 yaşındaki kızın kaybolduğuna dair alınan ihbar üzerine emniyet güçleri arama faaliyeti başlattı. Karadan, havadan ve sudan yürütülen 36 saatlik yoğun arama çalışmaları sonucunda, kızın kaybolduğu yerin yakınlarındaki nehir sisteminde ceset parçaları bulundu.

TİMSAHIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Ceset parçalarının kaybolduğu bildirilen kıza ait olduğunu söyleyen kıdemli Polis Erica Gibson, Palumpa bölgesi yakınında bulunan ceset parçalarındaki yaraların timsah saldırısını doğruladığını belirtti.

Bu sonucun kızın ailesi ve aramaya katılan herkes için üzücü olduğunu dile getiren Gibson, timsahın yakalanması için çalışmaların devam ettiğini bildirdi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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