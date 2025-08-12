Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Hindistan'da düğmeye basıldı! İnek gübresinden yakıt üretilecek

Hindistan'ın en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş’te ineklerin dışkısını işleyerek biyogaz üretimine geçileceği bildirildi. 

Hindistan’daki yerel yetkililer, sokaklardaki başıboş ineklerin dışkılarından biyogaz üretmeye hazırlandıklarını bildirdi. 

HER GÜN YAKLAŞIK 5,4 MİLYON GÜBRENİN İŞLENMESİ PLANLANIYOR

Ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş’te her gün yaklaşık 5,4 milyon kilo dışkının işleneceği proje, atığı enerji kaynağına çevirme, kırsalda istihdam oluşturma ve emisyonları azaltma amacı taşıyor.

Hindistan'da düğmeye basıldı! İnek gübresinden yakıt üretilecek - 1. Resim

BİR İNEKTEN 225 LİTRE YAKIT

Dışkıların, bakterilerle parçalanarak metan ve karbondioksit içeren biyogaz üretiminde kullanılması hedefleniyor. Independent’ın haberine göre uzmanlar, tek bir ineğin yıllık dışkısından elde edilen biyogazın, yaklaşık 225 litre benzin enerjisine eşdeğer olabileceğini savunuyor. 

Hindistan'da düğmeye basıldı! İnek gübresinden yakıt üretilecek - 2. Resim

Arıtıldıktan sonra Sıkıştırılmış Biyogaz (CBG) haline gelen madde, araçlara yakıt desteği sağlarken, kalan atıklar ise organik gübre olarak değerlendirilebilecek. Ancak proje, enerji maliyetleri ve pazardaki belirsizlikler nedeniyle ülkede anlaşmazlıklara yol açıyor. Çevre uzmanları, bu yaklaşımın çevreci olup olmadığına dair henüz kararsız. 

