İngiltere'nin Oxfordshire bölgesindeki küçük bir köy, İngiliz hükümetinin yerel halkın onayını almadan yürürlüğe koyduğu kitlesel sığınmacı kampı projesine karşı radikal bir protesto kararı aldı. Yakınlarındaki eski bir askeri kışlanın 1.250 kişilik bir erkek sığınmacı merkezine dönüştürülmesine tepki gösteren Piddington köyü sakinleri, sembolik olarak Birleşik Krallık’tan bağımsızlık ilan etmek üzere referanduma gidiyor.

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın, otel masraflarını azaltmak amacıyla Oxfordshire'da yer alan eski Bicester Garnizonu'nu erkek sığınmacılar için bir kampa dönüştürme planı bölgede büyük bir infiale yol açmıştı.

"TEMSİL EDİLMİYORUZ, SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN ANAYASA HAZIRLIYORUZ"

Piddington Köy Meclisi Başkanı Tim McNally, hükümetin yerel halkın güvenlik ve yaşam kalitesi endişelerini tamamen görmezden geldiğini belirtti. Alınan kararı bir demokrasi mücadelesi olarak nitelendiren McNally, şu ifadeleri kullandı:

"Mesele temsil hakkıyla ilgili. Bu öneriye ilişkin hiçbir söz hakkımız olmadı. Sorular sorduk ancak hiçbir cevap alamadık. Haberlerin getirdiği şok insanları harekete geçirdi. Şu an küçük bir köy olarak hiçbir endişe duymadan özgürce yaşıyoruz ancak yarın ne olacağını bilmiyoruz."

Köy sakinleri, Birleşik Krallık yasalarına göre bir köyün tek taraflı ayrılma yetkisi olmadığını bilmelerine rağmen, bu sembolik eylemle seslerini tüm dünyaya ve Parlamentoya duyurmayı hedefliyor.