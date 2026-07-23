Hükümete isyan eden köy bağımsızlık referandumuna gidiyor! Ülkeden ayrılıp Trump'tan yardım isteyecekler
İngiltere'nin Oxfordshire bölgesindeki küçük bir köy, İngiliz hükümetinin yerel halkın onayını almadan yürürlüğe koyduğu kitlesel sığınmacı kampı projesine karşı radikal bir protesto kararı aldı. Yakınlarındaki eski bir askeri kışlanın 1.250 kişilik bir erkek sığınmacı merkezine dönüştürülmesine tepki gösteren Piddington köyü sakinleri, sembolik olarak Birleşik Krallık’tan bağımsızlık ilan etmek üzere referanduma gidiyor.
Oylamadan bağımsızlık kararı çıkması halinde köylüler, ABD Büyükelçiliği'ne başvurarak yardım istemeyi planlıyor.
%96 OYLA "BAĞIMSIZLIK OYLAMASI" KARARI ÇIKTI
İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın, otel masraflarını azaltmak amacıyla Oxfordshire'da yer alan eski Bicester Garnizonu'nu erkek sığınmacılar için bir kampa dönüştürme planı bölgede büyük bir infiale yol açmıştı.
Kararın yerel yönetimlere ve halka danışılmadan alınmasına öfkelenen Piddington sakinleri, acil topladıkları köy meclisinde Amerikan Bağımsızlık Günü'ne denk gelen bir oylama gerçekleştirdi.
Köy halkının yüzde 96'sı, Londra hükümetini protesto etmek amacıyla Birleşik Krallık'tan bağımsızlık ilan edilmesini öngören bir referandum yapılması yönünde oy kullandı.
"TEMSİL EDİLMİYORUZ, SESİMİZİ DUYURMAK İÇİN ANAYASA HAZIRLIYORUZ"
Piddington Köy Meclisi Başkanı Tim McNally, hükümetin yerel halkın güvenlik ve yaşam kalitesi endişelerini tamamen görmezden geldiğini belirtti. Alınan kararı bir demokrasi mücadelesi olarak nitelendiren McNally, şu ifadeleri kullandı:
"Mesele temsil hakkıyla ilgili. Bu öneriye ilişkin hiçbir söz hakkımız olmadı. Sorular sorduk ancak hiçbir cevap alamadık. Haberlerin getirdiği şok insanları harekete geçirdi. Şu an küçük bir köy olarak hiçbir endişe duymadan özgürce yaşıyoruz ancak yarın ne olacağını bilmiyoruz."
Köy sakinleri, Birleşik Krallık yasalarına göre bir köyün tek taraflı ayrılma yetkisi olmadığını bilmelerine rağmen, bu sembolik eylemle seslerini tüm dünyaya ve Parlamentoya duyurmayı hedefliyor.
ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE "BAĞIMSIZLIK BİLDİRGESİ" HAZIRLIĞI
Referandum hazırlıklarının sürdüğü köyde bir "Anayasa Taslağı" üzerinde çalışıldığı belirtildi. Köy Meclisi Başkanı McNally, oylamadan ayrılık kararı çıkması durumunda hazırladıkları "Bağımsızlık Bildirgesi"ni Londra'daki ABD Büyükelçiliği'ne sunacaklarını açıkladı.
Kendi durumlarını 18. yüzyıldaki Amerikan devrimcilerine benzeterek ABD Başkanı Donald Trump'a ve Amerikan yönetimine çağrıda bulunacaklarını belirten McNally, Londra'nın üzerlerindeki baskısını uluslararası kamuoyuna taşımayı amaçladıklarına vurgu yaptı.
İNGİLTERE İÇİŞLERİ BAKANLIĞI GERİ ADIM ATMIYOR
İngiliz hükümeti ise otellerde barındırılan bini aşkın sığınmacının maliyetini düşürmek amacıyla askeri kışlaların ve eski tesislerin kullanılmasında kararlı. Adalet Bakanlığı yetkilileri, yerel düzeyde muhalefetle karşılaşacaklarını kabul etmekle birlikte, kamuoyuna verilen "otelleri kapatma" sözünün yerine getirilmesi için bu adımların atılmasının zorunlu olduğunu savunuyor.