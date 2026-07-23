İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Bağcılar ilçesi Yenimahalle mevkisindeki isale hattında yürütülecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintisi uygulanacağını duyurdu. Peki, Bağcılar'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Bağcılar ilçesinde gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacağını duyurdu. İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü saat 12.00 ile 20.00 arasında, Yenimahalle mevkisinde bulunan isale hattında yürütülecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle bazı mahallelere su verilemeyecek.

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İSKİ'den yapılan açıklamada; "Bağcılar ilçesi Yenimahalle mevkisinde bulunan isale hattında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmaları nedeniyle, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü 12.00 ile 20.00 saatleri arasında aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

Su verilemeyecek bölgeler:

Bağcılar ilçesi:

Yenimahalle, Kirazlı, Yavuz Selim ve Demirkapı Mahalleleri.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

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