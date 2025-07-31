İlaç şirketlerine fiyat düşürmeleri için tehdit! Trump gün verdi, "her türlü aracı kullanırım" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, reçeteli ilaç fiyatlarının yüksekliğine çözüm bulunması için 17 büyük ilaç şirketinin CEO’suna mektup gönderdiğini açıkladı.

CNBC'den edinilen bilgilere göre, Beyaz Saray’dan yapılan duyuruda, Trump’ın Truth Social platformunda paylaştığı mektupların, Merck, AstraZeneca, GSK, Pfizer, Novo Nordisk, Amgen, Bristol-Myers, AbbVie, Novartis, Johnson & Johnson, Regeneron, Genentech, EMD Serono, Boehringer Ingelheim ve Gilead gibi önde gelen firmalara gönderildiği belirtildi.

60 GÜN MÜHLET VERDİ

Trump mektuplarda, 12 Mayıs 2025 tarihli “Amerikalı Hastalar İçin En Uygun İlaç Fiyatlarının Sunulması” başlıklı Başkanlık Kararnamesi’ne atıfta bulundu. Kararname, Amerikalıların diğer gelişmiş ülkelerle aynı ilaç fiyatlarını ödemesini amaçlıyor. Başkan, markalı ilaçların ABD’de, aynı ilaçların diğer ülkelerdeki fiyatlarının üç katına kadar çıktığını vurguladı.

Trump, ilaç firmalarından 29 Eylül 2025’e kadar, yani 60 gün içinde dört temel adım atmalarını talep etti: