İlaç şirketlerine fiyat düşürmeleri için tehdit! Trump gün verdi, "her türlü aracı kullanırım" dedi
ABD Başkanı Trump, gümrük tarifleriyle gündem olmaya devam ederken, ilaç şirketlerine yönelik kritik bir uyarıda bulundu. Trump, 60 gün içinde fiyatları düşürmelerini, aksi halde “ellerindeki her aracı” onlara karşı kullanacaklarını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, reçeteli ilaç fiyatlarının yüksekliğine çözüm bulunması için 17 büyük ilaç şirketinin CEO’suna mektup gönderdiğini açıkladı.
CNBC'den edinilen bilgilere göre, Beyaz Saray’dan yapılan duyuruda, Trump’ın Truth Social platformunda paylaştığı mektupların, Merck, AstraZeneca, GSK, Pfizer, Novo Nordisk, Amgen, Bristol-Myers, AbbVie, Novartis, Johnson & Johnson, Regeneron, Genentech, EMD Serono, Boehringer Ingelheim ve Gilead gibi önde gelen firmalara gönderildiği belirtildi.
60 GÜN MÜHLET VERDİ
Trump mektuplarda, 12 Mayıs 2025 tarihli “Amerikalı Hastalar İçin En Uygun İlaç Fiyatlarının Sunulması” başlıklı Başkanlık Kararnamesi’ne atıfta bulundu. Kararname, Amerikalıların diğer gelişmiş ülkelerle aynı ilaç fiyatlarını ödemesini amaçlıyor. Başkan, markalı ilaçların ABD’de, aynı ilaçların diğer ülkelerdeki fiyatlarının üç katına kadar çıktığını vurguladı.
Trump, ilaç firmalarından 29 Eylül 2025’e kadar, yani 60 gün içinde dört temel adım atmalarını talep etti:
- Mevcut ilaç portföyünde, Medicaid hastalarına "En Uygun Ulus" (MFN) fiyatlarının uygulanması.
- Yeni piyasaya sürülecek ilaçlarda Medicare, Medicaid ve ticari sigorta kapsamındaki hastalar için lansman ve sonrasında da MFN fiyat garantisi verilmesi.
- Yurt dışından elde edilen fazladan gelirlerin, Amerikalı hastalara ve vergi mükelleflerine aktarılması. Trump, ABD'nin ticaret politikalarının ilaç firmalarının "bedavacı yabancı ülkelerle" daha sert pazarlık yapmalarını destekleyeceğini belirtti.
- Yüksek hacimli ve yüksek iskonto oranlı ilaçlar için doğrudan tüketiciye ve işletmelere satış modellerine katılım sağlanması, böylece tüm Amerikalıların düşük MFN fiyatlarına erişiminin garanti altına alınması.