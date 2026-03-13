İsrail işgali altındaki Gazze'de yardım kuyruklarında bekleyen sivillerin hedef alındığı dehşet verici görüntüler, İngiliz paralı asker David McIntosh tarafından dünya kamuoyuna sızdırıldı. McIntosh, bölgedeki İsrail askeri birimlerin sadece sivillere değil, yardım dağıtımından görevli uluslararası personele de ateş açarak açıkça savaş suçu işlediğini söyledi. Tanıklık ettiği olayları "bambaşka bir seviyede kötülük" olarak tanımlayan İngiliz asker, açlığa karşı direnen Filistin halkının iradesine dikkat çekerken, kariyeri boyunca İsrail kadar kirli bir zihniyetle hiç karşılaşmadığını vurguladı.

İngiliz paralı asker David McIntosh, İsrail işgali altında bulunan Gazze’deki insani yardım operasyonları sırasında yaşanan ve bugüne kadar kamuoyuna yansımayan dehşet verici görüntüleri paylaştı.

BAMBAŞKA BİR SEVİYEDE KÖTÜLÜK

McIntosh, bölgedeki yardım kuyruklarında binlerce insanın sadece hayatta kalabilmek için beklerken nasıl hedef alındığını gözler önüne serdi. İsrail ordusunun sahadaki tutumunu "bambaşka bir seviyede kötülük" olarak nitelendiren asker, tanık olduğu olayların profesyonel askeri standartların çok uzağında olduğunu vurguladı.

SİVİLLER VE GÖREVLİLER HEDEFTE

McIntosh'un en dikkat çekici iddialarından biri, saldırıların sadece sivillerle sınırlı kalmadığı yönünde. Standart operasyon prosedürlerine aykırı olarak, yardım sahasını çevreleyen İsrail güçlerinin, hem açlıkla mücadele eden halka hem de bölgede görevli personellere ateş açtığını belirtti. Kendi güvenliklerinin dahi hiçe sayıldığını ifade eden İngiliz asker, sahadaki durumun kontrolsüz bir şiddet sarmalına dönüştüğünü ve askeri etiğin tamamen çiğnendiğini dile getirdi.

Paylaşılan görüntüler sadece yaşanan katliamı değil, aynı zamanda Gazze halkının maruz kaldığı ağır kuşatmaya karşı gösterdiği direnci de belgeliyor. McIntosh, görüntülerin "meşhur yardım sahalarını" ve ailelerinin açlıktan ölmesini engellemek için korkuya boyun eğmeyen iradeli Filistinlileri yansıttığını söyledi.

"BU KADAR KİRLİ ZİHİNLERLE DAHA ÖNCE HİÇ KARŞILAŞMADIM"

David McIntosh, paylaşımlarında doğrudan "savaş suçu" ifadesini kullanarak, tanık olduğu sahnelerin uluslararası hukuk açısından kabul edilemez olduğunu belirtti. Daha önce pek çok farklı çatışma bölgesinde bulunduğunu ima eden asker, "bu kadar kirli zihinlerle daha önce hiç karşılaşmadığını" söyleyerek şaşkınlığını gizlemedi.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SOYKIRIMI

İsrail ordusu Gazze'de uygulanan ateşkese rağmen sık sık Filistinlileri hedef almayı sürdürüyor. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 650 kişi hayatını kaybederken, 1732 kişi yaralandı. İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 172 bin kişi yaralandı.

