Televizyon dizileri ve tiyatro çalışmalarıyla tanınan oyuncu Uygar Özçelik, yeni bir projeyle gündeme geldi. Başarılı oyuncu, son dönemde dikkat çeken yapımlardan biri olan Güller ve Günahlar dizisinin kadrosuna katılarak Nejat karakterine hayat verecek.

Cumartesi akşamları ekranlara gelen Güller ve Günahlar dizisi, yeni karakteriyle hikayesini genişletmeye hazırlanıyor. Dizinin ilerleyen bölümlerinde izleyici karşısına çıkacak olan Nejat karakterini oyuncu Uygar Özçelik canlandıracak.

UYGAR ÖZÇELİK KİMDİR?

Uygar Özçelik, 1983 yılında Ankara’da dünyaya geldi. Oyunculuk eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde tamamlayan Özçelik, kariyerine tiyatro sahnesinde başladı. Uzun yıllar sahnede yer alan oyuncu, hem oyuncu hem de yönetmen olarak çeşitli tiyatro projelerinde görev aldı.

Tiyatro çalışmalarının ardından televizyon ve dijital platform projelerinde de yer almaya başlayan Özçelik, 2000’li yılların ortalarından itibaren birçok dizi ve filmde rol aldı. Oyuncu özellikle gençlik dizilerinden biri olan Genco dizisinde canlandırdığı “Ejder” karakteriyle geniş bir izleyici kitlesi tarafından tanındı.

Başarılı oyuncu son olarak Güller ve Günahlar dizisinde Nejat karakterini canlandırarak izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

UYGAR ÖZÇELİK OYNADIĞI DİZİLER

Kaybolan Yıllar - 2006

Genco - 2007

8. Gün - 2018

Gülperi - 2019

Arıza - 2020

Alparslan Büyük Selçuklu - 2021

Kübra - 2024 (Netflix)

Asaf - 2024 (Netflix)

Bahar - 2024

Selahattin Eyyubi - 2025

