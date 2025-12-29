İngiltere, savunma ihracatındaki rekor başarısını Türkiye ile yaptığı anlaşmayla vitrine çıkardı. Londra ile Ankara arasında imzalanan 550 milyon sterlinlik dev sözleşme, Türkiye’yi İngiliz savunma sanayisinin en kritik ortaklarından biri haline getirdi.

İngiltere, savunma ihracatında ulaşılan rekor seviyelerin merkezine Türkiye’yi yerleştirdi.

Londra yönetimi, Türkiye’nin C-130J Hercules programını İngiliz savunma sanayisine 550 milyon sterlinlik gelir sağlayan kritik bir anlaşma olarak vitrine taşıdı.

12 C-130J İÇİN KAPSAMLI MODERNİZASYON PAKETİ

İngiltere Hükümeti’nin paylaştığı bilgilere göre anlaşma, Türkiye için 12 adet C-130J uçağını kapsıyor.

Programın merkezinde, uçakların uzun yıllar görev yapmasını sağlayacak yapısal güçlendirme ve teknik iyileştirmeler yer alacak.

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Bakanlığı, tedarik edeceği Lockheed Martin C-130J Super Hercules uçak filosunun hizmete alınması ve bakım desteği için Marshall Aerospace ile çok yıllı bir sözleşme imzalamıştı.

İngiltere 550 milyon sterlinlik rakamın yalnızca bir satış bedelini değil, yıllara yayılan bakım, tedarik zinciri ve teknik destek faaliyetlerini de kapsadığını aktarmıştı.

Öte yandan Marshall Aerospace CEO’su Bob Baxter yaptığı açıklamada, “Türkiye’nin yeni, modern ve dünya standartlarındaki taktik nakliye filosunun her zaman göreve hazır ve görev yapabilir durumda olmasını sağlayacak bu sözleşmeyi imzalamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

TYPHOON MODELİNİN ARDINDAN C-130J

Daha önce Türkiye’ye yönelik Eurofighter Typhoon programında kullanılan ekonomik etki yaklaşımı, C-130J anlaşmasında da uygulandı. İngiltere, savunma projelerini sadece sözleşme bedeliyle değil, sanayiye ve istihdama sağladığı toplam katkıyla sunmayı tercih ediyor.

C-130J programı, Türkiye’nin askeri lojistik kapasitesini güçlendirirken, İngiltere savunma sanayisine de önemli bir ekonomik hareketlilik sağladı.

Marshall Aerospace, Türk Hava Kuvvetleri’nin de dahil olmasıyla birlikte, şimdiye kadar Avusturya Hava Kuvvetleri, Bangladeş Hava Kuvvetleri ve ABD Donanması’nın Blue Angels gösteri ekibi dâhil sekiz farklı C-130 ve C-130J Super Hercules kullanıcısına tedarik ve hizmete alım süreçlerinde destek sağlamıştı.

C-130J-30’UN ÖNE ÇIKAN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

C-130J-30 modeli, standart C-130J’ye kıyasla uzatılmış gövde yapısıyla dikkat çekiyor. Bu yapı sayesinde kargo bölümünde fazladan iki paletlik faydalı yük taşıma imkânı sunuyor ve özellikle askeri lojistik görevlerde kapasite avantajı sağlıyor.

Uçak, 20,2 ton faydalı yükle 26 bin feet irtifaya çıkabiliyor. 22 bin feet irtifada ulaştığı 645 kilometre/saatlik sürat, Mach 0.58 seviyesine karşılık geliyor. Azami kalkış ağırlığı 70 ton olan C-130J-30’un boş ağırlığı ise yaklaşık 34 ton seviyesinde bulunuyor.

Menzil açısından bakıldığında, normal azami yükle 3 bin 889 kilometre uçuş gerçekleştirebilen uçak, 18 ton faydalı yükle bu mesafeyi 4 bin 425 kilometreye kadar çıkarabiliyor. Kargo kapasitesi ise görev türüne göre değişkenlik gösteriyor. Uçak, sekiz palet yük taşıyabiliyor; bunun yanında 128 muharebe personeli, 92 paraşütçü ya da kargo bölmesinin izin verdiği ağırlık sınırları içinde bu unsurların farklı kombinasyonlarını da taşıyabiliyor.

