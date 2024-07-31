Irak'a hava saldırısı! Patlama oldu
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe / Kaynak: Ajanslar- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Ajanslar
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye yönelik hava saldırısı gerçekleşti. Saldırının ardından bölgede patlama meydana geldiği duyuruldu.
Irak'ta Şii milis gücü Haşdi Şabi, Babil'deki 47'nci tugayda insansız hava aracıyla düzenlenen füzeli saldırı sonucu patlama olduğunu duyurdu.
Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi, Babil'deki 47'nci tugayda patlama meydana geldiğini, ölü ve yaralılar olduğunu duyurdu.
PATLAMA MEYDANA GELDİ
Patlamanın insansız hava aracıyla gerçekleştirilen füzeli saldırı sonucu yaşandığı belirtildi. Saldırıyı henüz kimin yaptığı bilgisine ulaşılamadı.
Düzenleyen: Cüneyt Akçatepe - Dünya
Kaynak: Ajanslar
Kaynak: Ajanslar