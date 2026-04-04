Orta Doğu’da bir aydır süren çatışmalar karşılıklı saldırılarla tırmanırken, Iraklı çocukların, düşürüldüğü iddia edilen bir ABD uçağını sosyal medyada satışa çıkardığı görüntüler kısa sürede viral oldu.

Orta Doğu’da bir aydan uzun süredir devam eden ve bölgeyi giderek daha büyük bir çatışma hattına sürükleyen gerilim, ABD ile İsrail’in İran’a yönelik saldırıları ve buna karşılık verilen misillemelerle tırmanmayı sürdürüyor. Karşılıklı hamlelerin şiddeti artarken, savaşın yansımaları sosyal medyada da dikkat çekici görüntülerle gündeme geliyor.

Bölgeden edinilen son bilgilere göre, Pentagon'a ait bir uçak Irak’ta düşürüldü. Iraklı çocukların, düşürüldüğü öne sürülen bir ABD uçağını sosyal medya üzerinden satışa çıkardığı anlar sosyal medyada büyük ses getirdi.

O anlar kısa sürede binlerce kez tıklanırken, sosyal medyada viral oldu.

Iraklı çocuklar düşürülen ABD uçağını satışa çıkardı! Sosyal medyada çok konuşuldu

BÖLGEDEKİ SON GELİŞMELER

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Iraklı çocuklar düşürülen ABD uçağını satışa çıkardı! Sosyal medyada çok konuşuldu

ABD'Lİ PİLOTUN ESİR ALINMIŞ OLABİLECEĞİ İDDİASI

Öte yandan, İran Devrim Muhafızları Ordusu, sabah saatlerinde ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu. İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanarak esir alınmış olabileceğini yazmıştı.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti. New York Times (NYT), Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğünü yazmıştı. Uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı.

