Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Adalet güçlüden yana algısını hep birlikte kıracağız" sözleri, Gaziantep'te gerçekleştirilen operasyonla somut karşılığını buldu. Aralarında savcı, avukatlar ve adliye personelinin de bulunduğu şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Gözaltına alınanlar arasındaki zabıt katibi H.İ.U. ve Sulh Ceza Hâkimliği'nde görevli zabıt katibi M.Ç. tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaşan ihbar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında adliye içinde kurulan kirli ağ ortaya çıkarıldı. Zabıt katibi H.İ.U.'nun uyuşturucu ticareti yaptığı ihbarı üzerine teknik takip başlatıldı. CMK 135 kapsamında yapılan dinleme ve incelemeler sonucu yalnızca bir kişinin değil, adliye içinden ve dışından geniş bir çevrenin bu ağa dahil olduğu tespit edildi.

16 KİŞİ GÖZALTINDA

Telefon incelemeleriyle 15 kişi daha tespit edilirken, aralarında savcı, avukatlar, adliye personeli ve sivil şahısların bulunduğu toplam 16 kişi gözaltına alındı. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 1 cumhuriyet savcısı, 2 avukat, 7 adliye personeli ve 6 şahıs hakkında işlem yapıldı. Adliyede görevli kişiler hakkında "uyuşturucu ticareti, rüşvet, nüfuz ticareti ve gizliliği ihlal" gibi ağır suçlarla ilgili gerekli işlemler tesis edildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI BULUNDU

Şüphelilerin telefonlarında yapılan incelemelerde, suç unsuru taşıyan çok sayıda yazışma bulundu. Özellikle adliye personelinin görevlerini kötüye kullanarak bilgi sızdırdığı, dosya süreçlerine müdahale ettiği ve bu süreçleri çıkar ilişkisine dönüştürdüğü iddiaları dikkat çekti. Soruşturma kapsamında bazı isimler hakkında tutuklama, adli kontrol, HSK bildirimi gibi farklı tedbirler uygulandı.

ZABIT KATİPLERİ TUTUKLANDI

Operasyon kapsamında zabıt katibi H.İ.U. ve Sulh Ceza Hâkimliği'nde görevli zabıt katibi M.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol ve soruşturma işlemleri devam ediyor. Başsavcılık kaynakları, dosyanın henüz tamamlanmadığını ve yeni gözaltıların olabileceğini belirtirken, delil toplama süreci sürüyor. Şüpheli sayısının artması ihtimali üzerinde de duruluyor.

AKILLARA BAKAN GÜRLEK'İN SÖZÜ GELDİ

Operasyon, adalet sistemine yönelik güveni hedef alan yapılara karşı verilen açık bir mesaj oldu. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in vurguladığı "kim olursa olsun, hangi makamda bulunursa bulunsun" anlayışıyla hukukun gereği yapıldı. Adliye içinde görev yapan isimlerin soruşturma kapsamına alınması devletin kararlılığını ortaya koyarken, "dokunulmazlık" algısının da yerle bir edildiğini gösterdi.

