ABD pilotlarını kurtarmak için İran dağlarına girdi, karşılarında aşiretleri buldu. İki Black Hawk helikopterinin sarp kayalıklarda vurulmasıyla ilgili İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan 'teşekkür' geldi. Yapılan açıklamada, "Onurlu aşiretler, düşürülen ABD savaş uçağının pilotlarını kurtarmak için ülkemizin hava sahasına giren iki UH-60 ‘Black Hawk’ tipi helikopteri, silahlı kuvvetlerimizin bulunmadığı ulaşılması zor dağlık bölgelerde kendi imkanlarıyla etkili şekilde vurdu" denildi.

Düşürülen ABD savaş uçağının ardından başlayan arama-kurtarma operasyonu, İran’ın sarp dağlarında beklenmedik bir direnişle karşılaştı.

ABD’ye ait savaş uçağının pilotlarını kurtarmak amacıyla İran hava sahasına giren iki UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopteri dağlık bölgelerde aşiretler tarafından vuruldu.

İran dağlarında ABD helikopterlerine pusu: Aşiretler vurdu, DMO teşekkür etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Kohgiluye ve Buyer Ahmed ile Çaharmahal ve Bahtiyari eyaletlerindeki aşiretlere yönelik teşekkür mesajı yayımladı.

"CESUR VE ONUR SINIR BEKÇİLERİ"

Mesajda, "Kohgiluye ve Buyer Ahmed Eyaleti ile Çaharmahal ve Bahtiyari Eyaleti’ndeki onurlu aşiretler, düşürülen ABD savaş uçağının pilotlarını kurtarmak için ülkemizin hava sahasına giren iki UH-60 ‘Black Hawk’ tipi helikopteri, silahlı kuvvetlerimizin bulunmadığı ulaşılması zor dağlık bölgelerde kendi imkanlarıyla etkili şekilde vurdu" denildi.

İran dağlarında ABD helikopterlerine pusu: Aşiretler vurdu, DMO teşekkür etti

Mesajda ayrıca, söz konusu aşiretlerin "İran’ın cesur ve onurlu sınır bekçileri" olduğu vurgulanarak, "Düşmanlar İran milletinin direnciyle karşılaşacaklarını öngöremedi ancak bugün tüm kesimlerin vatan savunmasında birleşmesi ve Amerikan ile Siyonist teröristlerden intikam talebinin yaygınlaşması, düşmanları hayrete düşürerek çaresiz bırakmıştır. Nihai ve onurlu zafer yakındır" denildi.

İran dağlarında ABD helikopterlerine pusu: Aşiretler vurdu, DMO teşekkür etti

23 YIL SONRA İLK

Öte yandan ABD’nin İran’da düşürülen son iki uçağı, bu ülkenin 23 yıl aradan sonra bir çatışmada kaybettiği ilk uçaklar oldu. Düşürülen son 2 uçakla birlikte ABD'nin bugüne kadar İran'a yönelik saldırılarda kaybettiği bilinen uçak sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

OLAYIN GEÇMİŞİ

ABD’li yetkililer, düşürülen savaş uçağından fırlatma koltuğu yardımıyla çıkan pilotların bulunmasına yönelik arama-kurtarma çalışmaları sırasında iki UH-60 helikopterin İran tarafından vurulduğunu ancak güvenli bir şekilde hava sahasından ayrıldığını bildirmişti. Helikopterlerdeki personelin güvende olduğu kaydedilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası