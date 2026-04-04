ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasıyla 28 Şubat'ta başlayan savaşta 36. güne girildi. Başkan Donald Trump, yaptığı yeni açıklamada Tahran yönetimine tehditte bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, "İran'a bir anlaşma yaparak Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün vermiştim. Zaman doluyor, cehennemi yaşamalarına 48 saat kaldı" dedi.

Trump, "İran'a, ya bir anlaşma yapması ya da Hürmüz Boğazı'nı açması için 10 gün verdiğim o anı hatırlıyor musunuz? Süre daralıyor." ifadelerini kullandı.

Daha önce 22 Mart’ta 2 gün, 23 Mart’ta ise 5 gün süreyle saldırıları erteleyen Pentagon, 26 Mart'taki son ertelemenin ardından 6 Nisan itibarıyla harekat hazırlıklarını tamamladı.

"HÜRMÜZ'Ü AÇIN"

Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasının başta Çin olmak üzere boğazı yoğun şekilde kullanan ülkeler için bir "ABD hediyesi" olduğunu belirten Trump, "Eğer İran, Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışını durduracak herhangi bir şey yaparsa, ABD tarafından şimdiye kadar gördüklerinden 20 kat daha sert vurulacaktır." diye konuşmuştu.

ABD Başkanı Trump, 27 Mart'ta ABD medyasına yaptığı açıklamada, İran'ın elektrik santrallerini hedef alma kararını 6 Nisan'a kadar durdurmasına ilişkin, İran’ın kendisinden 7 gün süre istediğini ancak kendisinin bu süreyi 10 güne çıkardığını belirtmişti.

'ORTAK KOALİSYON' HAYAL OLDU

ABD Hürmüz'ü açmak için tüm seçenekleri değerlendirirken, BM'den istediğini alamadı. Bahreyn ve Körfez ülkeleri tarafından hazırlanan ve boğazın askeri güç dahil "gerekli tüm araçlar" kullanılarak açılmasını öngören karar tasarısının oylaması aniden ertelenmişti.

MACRON’DAN TRUMP’A TARİHİ ÇALIM!

Birleşmiş Milletler kaynakları bu erteleme için resmi gerekçe olarak "Cuma" tatilini gösterse de diplomatik koridorlarda asıl nedenin Fransa'nın sertleşen tutumu olduğu konuşuluyor.

Metinde yer alan ve "güç kullanımını onaylayan" her türlü ifadeye kesin bir dille karşı olduklarını belirten Macron yönetimi, tasarının oylamasını ilk etapta erteletmeyi başardı.

Fransa’yla birlikte Rusya ve Çin de "güç kullanımını onaylayan hiçbir ifadeyi kabul etmiyoruz" diyerek tasarıya karşı çıktı.

GÖRÜŞ AYRILIKLARI VAR

New York Times’a konuşan diplomatlara göre, 10 geçici üye arasında da karar tasarısı konusunda görüş ayrılıkları yaşandı.

Haftalar süren kapalı kapı müzakerelerinin ardından taslak metin dördüncü kez revize ediliyor.

Tasarıda tartışmalara neden olan bölümde, BMGK’nin üye devletlere Hürmüz Boğazı’nda uluslararası seyrüseferi korumak amacıyla, Güvenlik Konseyi’ne önceden bildirimde bulunmak şartıyla ve ulusal ya da çok uluslu deniz ortaklıkları aracılığıyla “tüm gerekli araçları kullanma” yetkisi verilmesi öngörülüyor.

