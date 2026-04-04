Yunanistan'da siyasi Analist Yiannos Charalambidis’in, İsrailli diplomatların 'Türkiye ile savaşa girmek istemiyoruz' sözlerini aktararak 'Netanyahu bile Erdoğan'dan korkuyor' imasında bulunması üzerine program sunucusu kontrolünü kaybetti. Charalambides ile sunucu arasındaki 'propaganda' tartışması, karşılıklı restleşmelere dönüştü.

Yunanistan merkezli Vergina TV’de yayınlanan "Güncel Konuları Yorumluyoruz" programında, Türkiye’nin askeri kapasitesi ve savunma sanayii üzerine yapılan değerlendirmeler stüdyoda gergin anların yaşanmasına neden oldu.

Siyasi Analist Dr.Yiannos Charalambides'in, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli üretim gücünü anlatması üzerine Yunan sunucu çılgına döndü.

"TÜRKİYE YENİ BİR İRAN DEĞİL, ÇOK DAHA BÜYÜK BİR GÜÇ!"

Charalambides, Türkiye’nin askeri kapasitesini İran ile kıyaslayanlara karşı çıkarak, Ankara’nın savunma sanayiindeki devriminden bahsetti

"İsrail'in dediğini gibi Türkiye’nin yeni bir İran olma imkanı yok çünkü Türkiye çok daha başarılı. Son 20 yılda muhteşem bir savunma sanayii kurdu ve hızla ilerliyor. Türkiye büyük bir ülke, güçlü bir orduya ve kendi silah sistemlerini üreten devasa bir yapıya sahip."

"İSRAİL BİLE TÜRKİYE’DEN KORKUYOR!"

Programın en ilginç anı, Charalambides’in İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmeleri aktardığı kısım oldu. Sunucunun Türkiye’nin hedef olduğu iddialarına tokat gibi bir cevap geldi:

"İsrail'de konuştuğum üst düzey askeri yetkililer ve diplomatlar bana açıkça şunu söylüyor: 'Türkiye ile savaşa girmek istemiyoruz çünkü Türkiye'den korkuyoruz.Yönetim korkuyor' Türkiye, İran gibi bir güç değil. Savaş alanında savaşabildiğini ve kazandığını defalarca kanıtlamış gerçek bir güçtür. Türkiye'yi sakın küçümsemeyin"

"TÜRK RADARLARI BİRKAÇ SAATTE HER ŞEYİ FELÇ EDEBİLİR"

Sunucunun "Bizim F35’lerimiz, Rafale’lerimiz var" savunmasına karşı Charalambides Türkiye’nin teknolojik üstünlüğünü hakkında şöyle konuştu:

"Türkiye’nin sahip olduğu askeri silah sistemlerinden haberiniz var mı? Bölgeyi felç edebilecek radarları var. Birkaç saat içinde ordumuzu felç edebilirler. Kendi üretimleri olan son derece modern radar sistemleri var ve bu sistemler topçu birliklerimizi 2 dakika içinde tespit edip imha edebilir. Türkiye'nin dronlarını ve 5. nesil uçak KAAN üretim seviyesini görmezden gelemezsiniz."

"PROPAGANDA YAPMAYIN!"

Sunucunun, Charalambides’i "Türk tezlerini savunmakla" suçlaması üzerine gerilim zirveye çıktı.

Charalambides, sunucunun vatanseverlik maskesi altında halkı yanılttığını belirterek şöyle tepki gösterdi:

"Kanepeden vatanseverlik yapmayı kabul etmiyorum. Yunan halkını yanıltmayın. Ben sınır hattında yaşıyorum ve karşıdaki gücü görüyorum. Türk ordusunun büyüklüğü ve silah sistemleri hakkında yanlış bilgi yayma hakkınızı elinizden alıyorum. Eğer yüreğiniz yetiyorsa, gelin sizi cephe hattına götüreyim de Türkiye'nin neleri olduğunu kendi gözlerinizle görün!"

GENERALDEN İTİRAF: "TÜRKİYE’NİN SİLAH SANAYİSİ BİZDE YOK"

Tartışmaya dahil olan Yunan Korgeneral Yannis Baltzois de hararetli ortamı sakinleştirmeye çalışırken Türkiye’ye ilişkin şunları söyledi:

"Türkiye'yi küçümsemeyelim, önemli bir ülke ve çok büyük bir ordusu var. En önemlisi, bizim sahip olmadığımız muazzam bir silah sanayisine sahipler."

