Zelenskiy, İran'daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamada İran liderlerini hedef alarak dünyanın İran halkını görmezden geldiğini savunmuştu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Zelenskiy’i sert bir dille eleştirerek "Dünya, bu şaşkın palyaçolardan bıktı. Yabancı destekli ve paralı askerlerle dolu ordunuzun aksine, biz İranlılar kendimizi nasıl savunacağımızı biliyoruz ve yabancılardan yardım istemeye ihtiyacımız yok" dedi.

Zelenskiy, dün Davos’taki forumda İran’daki protestolara ilişkin yaptığı açıklamada, “İran’daki rejimin ayakta kalmasına izin verilirse, bu diğer diktatörlere şu mesajı verir: Yeterince insan öldürürseniz, iktidarda kalabilirsiniz.” ifadelerini kullanmıştı. Dünyanın İran halkına yardım etmediğini savunan Ukrayna lideri, "Avrupa'da Noel kutlamaları vardı. Siyasetçiler işlerine geri döndüklerinde, Hamaney zaten binlerce insanı öldürmüştü.” demişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Zelenski’nin söz konusu açıklamalarına sert bir dille cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Zelenskiyi hedef aldı: Dünya bu palyaçolardan bıktı

"ZELENSKİY, VERGİ MÜKELLEFLERİNİ SÖMÜRÜYOR"

Arakçi, "Zelenskiy, yozlaşmış generallerinin ceplerini doldurmak ve BM Şartı'nı ihlal eden yasa dışı bir saldırganlıkla mücadele etmek için Amerikan ve Avrupalı vergi mükelleflerini sömürüyor. Aynı zamanda, açıkça ve utanmadan, aynı BM Şartı'nı ihlal eden yasa dışı ABD saldırganlığını İran'a karşı savunuyor" ifadelerini kullandı.

