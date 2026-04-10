İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf başkanlığındaki İran heyeti, ABD ile müzakereler için Pakistan'ın başkenti İslamabad'a vardı.

ABD ve İran arasındaki gerilimi düşürmesi beklenen tarihi zirvede hareketli saatler yaşanıyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf liderliğindeki üst düzey heyet, müzakerelere katılmak üzere Pakistan’ın başkenti İslamabad’a ulaştı.

İran kanadından gelen ilk sinyaller, görüşmelerin seyrinin tamamen ABD’nin tavrına bağlı olduğunu gösteriyor.

İran heyeti ABD ile müzakere masasına oturmak için Pakistan'da

"ÖNCE ÖN KOŞULLAR KABUL EDİLECEK"

İran resmi medyası, heyetin şehre ulaşmasının ardından yaptığı açıklamada, görüşmelerin fiilen başlaması için Tahran’ın öne sürdüğü "ön koşulların" kabul edilmesi gerektiğini net bir dille vurguladı.

2 KRİTİK BAŞLIK VAR

Bu şartlar arasında Lübnan’da kalıcı bir ateşkesin tesisi ve dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması en kritik başlıklar olarak öne çıkıyor.

İran heyeti ABD ile müzakere masasına oturmak için Pakistan'da

ABD MASAYA TEHDİTLERLE GİDİYOR!

ABD tarafında ise gerilim dozajı yüksek. Başkan Yardımcısı JD Vance, İslamabad yolunda yaptığı açıklamada diyalog konusunda "iyimser" olduğunu belirtse de İran’ı oyalama taktiklerine karşı sert bir dille uyardı.

Başkan Donald Trump ise masadan sonuç çıkmaması ihtimaline karşı askeri seçeneklerin hazır olduğunu belirterek, "Başarılı olup olmayacağımızı yaklaşık 24 saat içinde öğreneceğiz" diyerek sürece dair net bir mühlet verdi.

