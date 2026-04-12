İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Trump’ın NATO ve Körfez ülkeleriyle deniz trafiğini "bloke etme" planlarına karşı sert bir uyarı yayınlayarak, "İrademizi sınarsanız daha büyük bir ders veririz" dedi.

"MANTIĞA MANTIK, SAVAŞA SAVAŞ!"

Trump’ın Fox News’ta yaptığı "İran nükleer hırslarından vazgeçmediği için masadan kalktık" açıklamasının ardından Galibaf, Tahran’ın tehditlere boyun eğmeyeceğini vurguladı.

Müzakere masasında iyi niyetlerini gösterdiklerini belirten Galibaf, "Savaşırsanız savaşırız, mantıklı şekilde gelirseniz biz de mantıkla cevap veririz. Ancak tehditle bizi yolumuzdan döndüremezsiniz" ifadelerini kullandı.

İran kanadı, Hürmüz Boğazı’na yönelik herhangi bir deniz ablukası veya askeri gemilerin boğaza yaklaşma girişiminin "ateşkes ihlali" sayılacağını net bir şekilde ilan etti. Galibaf, müzakerelerin Trump’ın iddia ettiğinin aksine İran’ın yapıcı tutumuyla ilerlediğini ancak Washington’ın baskı politikasının süreci tıkadığını savundu.

MASADAN SAHAYA: TANSİYON YENİDEN ZİRVEDE

Trump’ın "İran eninde sonunda masaya dönecek" öngörüsüne de kapıyı kapatan Meclis Başkanı, "Bizim irademizi sınamaya kalkışanlar, geçmişten daha büyük bir bedel öderler" diyerek askeri karşılık sinyali verdi.

Galibaf'ın açıklaması şu şekilde:

"Savaşırsanız savaşırız, mantıklı şekilde gelirseniz bizde mantıkla cevap veririz. İyi niyetimizi göstermek için girişimlerimiz oldu ve bu da müzakerelerde ilerlemeye yol açtı. Tehdide boyun eğmeyeceğiz. İrademizi sınarsanız daha büyük ders veririz"

