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İran'da kaydedilen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 20 ışık ve 3 halkadan oluşuyor

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Dünya Haberleri

İran'ın başkenti Tahran'da tanımlanamayan uçan bir cisim şehrin dört bir yanından görüldü. Görüntüler sosyal medyada gündem olurken, kullanıcılar gizemli cismi 'UFO' olarak yorumladı.

İran'ın başkenti Tahran'da Mayıs ayının son günlerinde kaydedilen bir görüntü, sosyal medyada gündem oldu. Dünyayı ayağa kaldıran görüntülerde şehrin birçok noktasından gözlemlenebilen uçan bir cisim yer aldı.

Nesnenin, yaklaşık 20 ışıktan ve 3 halkadan oluştuğu düşünülüyor. Sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise yerel halkın başlarının yaklaşık beş metre yukarısında asılı duran nesneye baktığı görüldü.

SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Daily Star'da yer alan habere göre; Tahran'da meydana gelen olay sosyal medyadaki kullanıcıları ikiye böldü. pek çok kişi bunun gerçek bir UFO olabileceğini iddia ederken, bazı kullanıcılar ise bunun bir 'drone sürüsü' olabileceğini belirtti.

İran'da kaydedilen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 20 ışık ve 3 halkadan oluşuyor - 1. Resim

Düzenleyen:  - Dünya
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