İran'da petrol rafinerisinde patlama! Ölü ve yaralılar var

İran'ın güneyinde bulunan bir petrol rafinerisinde patlama meydana geldi. Nedeni henüz belirlenemeyen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İran'ın güneyinde bulunan Bender Abbas Petrol Rafinerisi'nde patlama meydana geldi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre; Hürmüzgan eyaletindeki rafinerinde meydana gelen patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Yangına yol açan patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, biri ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

BAKIM ÇALIŞMALARI SIRASINDA MEYDANA GELDİ

İran devlet televizyonuna konuşan Bender Abbas Valisi Habib Behadori, rafinerideki bakım çalışmaları sırasında patlamaya yol açan bir kazanın meydana geldiğini belirterek, "Bu hadisede Aftab Petrol Şirketi çalışanlarından biri hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi de yaralandı" dedi.

Yaralıların kaldırıldığı Hürmüzgan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sözcüsü Ruya Cihangiri ise yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu aktardı.