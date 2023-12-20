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    İran'da tatbikat faciası: 3 asker öldü

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    İran&#039;da tatbikat faciası: 3 asker öldü
    Iran, Mühimmat

    İran’da askeri tatbikat esnasında mühimmat patladı. Olayda 3 askerin öldüğü açıklandı.

    İran’ın Güney Horasan eyaletinde düzenlenen tatbikatta mühimmat patlaması sonucu 3 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.

    İran resmi ajansı IRNA, İran ordusuna dayandırdığı haberinde, kullanılmayan mühimmatların tatbikat alanından kaldırılması esnasında patlama yaşandığını aktardı.

    Patlamada 3 askeri personelin hayatını kaybettiği, 6 personelin de yaralandığı kaydedildi.

    Anadolu Ajansı
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