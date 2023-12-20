İran'da tatbikat faciası: 3 asker öldü
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İran’da askeri tatbikat esnasında mühimmat patladı. Olayda 3 askerin öldüğü açıklandı.
İran’ın Güney Horasan eyaletinde düzenlenen tatbikatta mühimmat patlaması sonucu 3 askeri personelin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran resmi ajansı IRNA, İran ordusuna dayandırdığı haberinde, kullanılmayan mühimmatların tatbikat alanından kaldırılması esnasında patlama yaşandığını aktardı.
Patlamada 3 askeri personelin hayatını kaybettiği, 6 personelin de yaralandığı kaydedildi.
Anadolu Ajansı