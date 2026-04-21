ABD-İran ateşkesi yarın sona eriyor. Taraflar birbirlerine tehdidi sürdürürken Tahran’dan “Savaş kimsenin yararına değil. Diplomatik yollar kullanılmalı” mesajı geldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, geçici ateşkes ilan etmesinin ardından Tahran yönetimine verdiği sürenin dolmasına bir gün kaldı. Geçici ateşkesin kalıcı hâle getirilmesi için ABD ile İran, Pakistan’ın başşehri İslamabad’da bir araya gelmiş, ancak anlaşamamışlardı. Ara bulucu ülkelerin devreye girmesiyle ikinci tur müzakerelerin yapılması için diplomatik çabalar sürüyor. Tahran yönetimini tehdit eden ABD, Pakistan’a heyet göndereceğini duyurdu.

İran ise Washington yönetiminden gelen aşırı talepler sebebiyle ikinci tura katılım olmayacağını duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD’nin çelişkili tutumlar sergileyip ateşkes hükümlerini sürekli ihlal ederek diplomatik süreci ciddiyetle takip etmediğini ortaya koyduğunu söyleyerek “ABD’nin son dönemdeki eylemleri, Lübnan anlaşmalarındaki taahhütlerini yerine getirmemesi, İran’a yönelik deniz ablukası ve ülkemizin ticari gemisine saldırılması Birleşmiş Milletler kararlarına göre açık bir saldırgan eylem örneğidir” diye konuştu.

ÖNERİLEN HABERLER DÜNYA İran müzakerelere katılacak mı? Açıklamalar peş peşe geldi

Müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazırlanan Pakistan ise “İran ikinci tur görüşmelerine katılacak” iddiasında bulundu. Pakistanlı yetkililer, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilime rağmen İran’ın masaya oturacağını ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi liderliğindeki aynı heyetle temsil edileceği öne sürdü.

İran'dan mesaj: Savaş kimsenin yararına olmaz

TAHRAN’DAN ÇAĞRI

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan “Savaş kimsenin yararına değildir. Tehditlere karşı dururken aynı zamanda gerilimi azaltmak için her türlü akılcı ve diplomatik yoldan yararlanılmalıdır” dedi. Adalet Bakanlığına yaptığı ziyaret ve inceleme sırasında açıklamalarda bulunan Pezeşkiyan, bölgesel ve uluslararası gelişmelere yaklaşımda akılcı bir tutumun önemine dikkati çekti. İran Cumhurbaşkanı “düşmana karşı (ABD-İsrail) güvensizlik ve ilişkilerde dikkatli olmanın da kaçınılmaz bir gereklilik” olduğunu vurguladı.

"İSLAM ÜLKELERİ ARASINDAKİ BİRLİK GÜÇLENMELİ"

İslam dünyasında yakınlaşmanın gerekliliğine değinen Pezeşkiyan “İslam ülkeleri arasındaki birliğin güçlendirilmesi, komplolarla mücadele etmenin ve dış güçlerin suistimalini önlemenin en önemli yoludur. Dayanışma, samimiyet ve ortak katılım sayesinde bu süreç aşılabilir ve ülkenin izzet ve ilerleme yolu sürdürülebilir” ifadelerini kullandı.

