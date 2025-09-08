Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Mısır'a resmi davetle gitmişti! İranlı diplomat Musavi kaçırıldı mı?

Mısır’a resmi davetle gitmişti! İranlı diplomat Musavi kaçırıldı mı?

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Mısır’a resmi davetle gitmişti! İranlı diplomat Musavi kaçırıldı mı?
İran, Mısır, Diplomat, Kahire, Haber
Dünya Haberleri

Resmi davet üzerine Mısır’a giden Amir Musavi, Kahire Havalimanı’nda sorgulandıktan sonra bir anda kayıplara karıştı. Tüm resmi belgeleri ve güvenlik izinleri tam olan Musavi’nin akıbeti bilinmezken, ne Mısır ne de İran makamlarından açıklama geldi.

İranlı diplomat Amir Musavi, resmi davet üzerine gittiği Mısır'da, Kahire Havalimanı’nda sorgulandıktan sonra ortadan kayboldu.

Mısır makamlarından henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

RESMİ DAVET, GÜVENLİK İZNİ VE VİZE: TÜM BELGELER TAMDI

Adı açıklanmayan bir kaynağın almasalah.com sitesine verdiği bilgiye göre, Musavi "Mısırlı araştırma merkezlerinden birinin resmi davetiyle" ülkeye gitmeden önce, "İran ve Irak pasaportları kendisine gönderildi, Mısır’a giriş için güvenlik izni ve vize aldı."

Aynı kaynak, “Musavi Kahire Havalimanı’na varır varmaz sorgulanmaya başlandı ve Facebook’taki son paylaşımına kadar sorgulandı” dedi. 

Musavi'nin son paylaşımı da sosyal medyada tartışma konusu oldu.

SEMİNER PROGRAMINDA İRAN-MISIR İŞBİRLİĞİ VARDI

Musavi’nin Mısır’da katılması beklenen seminerde, İran ile Mısır arasındaki ekonomik ve teknolojik işbirliği olanaklarının, çeşitli stratejik alanlarda uzman isimlerle birlikte değerlendirilmesi planlanıyordu.

YETKİLİLER SESSİZ

Musavi’nin ortadan kaybolmasına ilişkin olarak ne İran ne de Mısır makamlarından şu ana dek herhangi bir resmi açıklama yapılmış değil.

