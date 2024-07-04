Irkçı lider Wilders, kendi önerdiği başbakanla üçüncü günde ters düştü

Hollanda'da ırkçı lider Wilders, kendi önerdiği Başbakan'ı üçüncü gününde eleştirmeye başladı. Parlamentoda, muhalefetin 'ırkçı' suçlamasından rahatsız olan Wilders, kendisini yeterince savunmadığını düşündüğü Başbakan'ı 'zayıf' kalmakla itham etti.

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Hollanda'da 22 Kasım 2023'te yapılan erken genel seçimlerde lideri olduğu Özgürlük Partisi (PVV) yüzde 23,5 oyla 37 sandalye kazanan ırkçı ve İslam düşmanı lider Geert Wilders, birçok partiyle koalisyon hükümeti kurmak istediğini açıklamıştı.

Söz konusu partilerle girdiği koalisyon müzakerelerinde başbakan olma isteği reddedilen Wilders, son olarak eski istihbarat şefi Dick Schoof'un başbakan olmasını önermiş ve koalisyon ortakları bu öneriyi kabul etmişti.

ÜÇÜNCÜ GÜNDE TERS DÜŞTÜLER

Wilders'ın ilk günden itibaren tek seçenek olduğunu söylediği aşırı sağ-merkez sağ koalisyon hükümeti, Schoof'un başbakanlığında 2 Temmuz'da yemin ederek görevine başladı. Wilders ve kendisinin önerdiği Başbakan arasında ilk görüş ayrılığı henüz hükümetin 3'üncü gününde ortaya çıktı.

Hollanda meclisinde hükümet programı görüşülürken, muhalefetten ırkçı politikalar izlenip izlenmeyeceği ve hükümetteki ırkçı bakanlar hakkında birçok soru yöneltildi. Eski Hollanda istihbarat şefi Schoof ise bu sorulara cevaben, hükümetinin ırkçılık ve ayrımcılık yapmayacağı, herkesi kapsayıcı politikalar izleyeceği ve anayasaya bağlı kalacağı konusunda güvence verdi.

CEVAPLARI ZAYIF BULDU

Schoof'un kendisini ve partisinin hükümetteki 'ırkçı' bakanlarını yeterince savunmadığını düşünen Wilders ise Başbakan'ın cevaplarını zayıf bulduğunu söyledi.

Meclisteki konuşmasına ilaveten Schoof'a eleştirisini X üzerinden de sürdüren Wilders, "Eğer parlamentodaki bir tartışmada, PVV'li bakanlara 'ırkçı' denilirse, Başbakan derhal bu tartışmadan uzaklaşmalıdır. Daha azını kabul etmeyeceğim. Her zaman bakanlarımızın yanında olacağım" ifadesini kullandı.

Wilders'ın, Başbakan'a yönelik bu eleştirisi, koalisyon ortağı VVD'nin lideri Yeşilgöz'ün tepkisini çekti. Yeşilgöz, X'teki mesajında, muhalefetin hükümeti hedef alırken Wilders'ı, Başbakan Schoof'u eleştirerek, 'sorumsuz davranmakla' suçladı.

IRKÇILIK DAVASINDAN YARGILANDI

Kendisine 'ırkçı' denilmesinden rahatsız olduğunu bir kez daha ortaya koyan Wilders'ın ırkçılığı, dava konusu olmuştu. Wilders, 2014'teki bir parti etkinliğinde, Faslılara hakaret ettiği gerekçesiyle açılan ve 7 yıl süren davada hakaret ve ayrımcılığa teşvik suçlarından mahkum oldu ancak "bu kararın bir siyasetçi için yeterli olduğu" gerekçesiyle ilave bir cezaya çarptırılmadı.

Wilders, 2014 yılında ise yerel seçim sonuçlarının değerlendirildiği bir toplantıda, parti üyelerine, "Bu kentte ve Hollanda’da çok mu, az mı Faslı istiyorsunuz?" sorusunu sormuş ve akabinde aldığı "az" cevabı üzerine "Gereğini yaparız" ifadesini kullanmıştı.

FETÖ'NÜN BAŞARISIZ OLMASINA ÜZÜLMÜŞTÜ

Wilders'in, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasına dair Hollanda Parlamentosunda üzüntülerini dile getirmesi ve Türkiye'nin NATO'dan çıkarılmasını istemesi, ırkçı siyasetçinin demokrasiye dair çelişkili bakışını gözler önüne sermişti.

Wilders'in Türkiye'deki 2023 seçimleri sonrasında sosyal medyadan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy veren Hollandalı Türkleri tehdit etmesi ve "artık bavullarını toplayarak Türkiye'ye taşınmalarını istemesi" de demokrasiye sorunlu bakışını gösteren bir başka örnek oldu.