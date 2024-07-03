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Hollanda polisi de A Millilerin zaferine ortak oldu! Türk taraftarlara üçlü çektirdi

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Euro2024, Türkiye, Hollanda, Haber

Spor Haberleri

A Milli Takımımızın EURO 2024'te çeyrek finale çıkmasının ardından rakibimiz Hollanda olurken, Türk taraftarların kutlamalarına katılan Hollandalı polisler de eğlenceye ortak oldu.

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 son 16 turunda Avusturya ile karşılaştı. Nefesleri kesen maçın 57'nci saniyesinde Merih Demiral'ın golü ile 1-0 öne geçen Türkiye, yine Merih Demiral'ın 59'uncu dakikada kaydettiği golle skoru 2-0'a getirdi.

Avusturya 66'ncı dakikada Michael Gregoritsch ile durumu 2-1 yaparken, kalan dakikalar nefes kesti. Savunmamızın ve kaleci Mert Günok'un müthiş performansıyla üstünlüğümüzü korumayı başararak adımızı çeyrek finale yazdırdık.

Bu sonuçla birlikte Türkiye, Berlin'de oynanacak çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu. 

Hollanda polisi de A Millilerin zaferine ortak oldu! Türk taraftarlara üçlü çektirdi - 1. Resim

HOLLANDALI POLİS EĞLENCEYE ORTAK OLDU

Karşılaşma sonrası Türkiye'nin birçok yerinde sokaklar kırmızı beyaza büründü, büyük coşku yaşandı. Türkiye'nin yanı sıra dünyanın da birçok yerinde Türk vatandaşları çeyrek finali kutladı.

Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı Hollanda da bu ülkelerden biri oldu. Yüzlerce Türk sokaklara dökülerek çeyrek finali kutlarken, rakibimiz olan Hollanda'da polisler de eğlenceye ortak oldu. Tilburg'da çekilen o görüntüler sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Hollanda polisi de A Millilerin zaferine ortak oldu! Türk taraftarlara üçlü çektirdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
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