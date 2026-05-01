İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 28 Nisan'da bir fanatik Yahudi'nin, Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli bir rahibeyi darbettiği olayın görüntüleri ortaya çıktı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında Yahudi saldırganın tutuklandığı bildirildi.

İsrailli bazı grupların Hristiyanlara yönelik saldırılarına bir yenisi daha eklendi.

Lübnan’ın güneyindeki Deyr Seryan beldesinde Hazreti İsa’yı simgeleyen bir heykelin İsrailli bir asker tarafından parçalanmasının ardından, bu kez Doğu Kudüs’te bir rahibeye yönelik saldırı haberi gündeme bomba gibi düştü. 36 yaşındaki fanatik Yahudi bir saldırgan, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bir rahibeyi hedef aldı. İsrail polisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, olayın görüntülerini yayımladı.

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren 36 yaşındaki fanatik Yahudi'nin tespit edildiği ve ırkçı motivasyonlu saldırı şüphesiyle gözaltına alındığı aktarıldı.

Görüntülerde fanatik Yahudi'nin rahibeyi arkadan ittiği, rahibenin yere düşerken kafasını taşa çarptığı ve saldırganın daha sonra rahibeye tekme attığı görülüyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te Yahudi saldırganın rahibeyi düşürüp tekmelediği anlar ortaya çıktı!

FRANSIZ OKULUNDA GÖREVLİ RAHİBE BAŞINDAN YARALANMIŞTI

Bir fanatik Yahudi'nin saldırısı sonucunda Kudüs Fransız İncil ve Arkeoloji Okulu'nda görevli rahibe, başından yaralanmıştı.

Okulun müdürü Olivier Poquillon, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı en güçlü şekilde kınadıklarını vurgulayarak, İsrailli yetkililerden derhal harekete geçmelerini istemişti.

İsrail'in soykırım uyguladığı Gazze Şeridi, işgal altında tuttuğu Batı Şeria, Doğu Kudüs ve Lübnan'ın güneyinde yaşayan Hristiyan toplumu, İsrail hükümeti ile aşırı sağcı grupların fiziksel saldırılarına, mülke zarar verme eylemlerine, sistematik tükürme olaylarına ve kutsal mekanları kundaklama girişimlerine maruz kalıyor.

HAZRETİ İSA HEYKELİNİN PARÇALANMASININ YANKILARI SÜRÜYOR

Lübnan'ın güneyindeki Deyr Seyran beldesinde 19 Nisan'da, Hazreti İsa'yı simgeleyen heykelin bir İsrail askeri tarafından balyozla parçalandığı fotoğraf sosyal medyada paylaşılmış, İsrail ordusu fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik bu saldırısı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası