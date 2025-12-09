İspanya'nın Tenerife Adası'nda şiddetli dalganın vurduğu doğal havuzda 4 kişi okyanusa sürüklenerek hayatını kaybetti, kayıp durumdaki 1 kişi ise aranıyor.

İspanya'ya bağlı Tenerife Adası'nın güney kıyısındaki Los Gigantes tatil beldesinde yer alan doğal kaya havuzuna şiddetli dalga vurdu. Havuzdaki 5 kişi okyanusa sürüklenirken, jet ski ve helikopterlerle arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

İspanyada doğal havuza vuran dalga felaketi yaşattı! 4 kişi hayatını kaybetti

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 1 KİŞİ KAYIP

Santiago de Teide Belediye Başkanı Emiliano Navarro faciada 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin kayıp durumda olduğunu ifade etti. Yerel medya, sürüklenen kişilerin havuzda olduğu sırada dalgalı deniz uyarısının yürürlükte olduğunu, havuzun 3 Aralık'tan beri yüzmeye kapalı olduğunu aktardı.

İspanyada doğal havuza vuran dalga felaketi yaşattı! 4 kişi hayatını kaybetti

Görgü tanıkları ise söz konusu kişilerin olumsuz hava şartları nedeniyle havuza girişlerin engellenmesi için konulan işaretleri ve bariyerleri dikkate almadığını belirtti. Bir tarafı volkanik kayalarla çevrili, diğer tarafı denizden betonla ayrılmış olan havuz, neredeyse deniz seviyesinde yer alıyor ve dev dalgaların beton bariyeri kolayca aşabilmesi nedeniyle tehlikeli olabiliyor.

