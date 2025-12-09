ABD’nin Arkansas eyaletinde bir anne, zihinsel engelli kızını çevrimiçi bir dolandırıcıdan korumak amacıyla sahte bir kaçırma planı kurguladı. Olay sırasında genç kız yaralanırken, anne ile üç kişi hakkında soruşturma başlatıldı.

ABD’nin Arkansas eyaletinde yaşayan 22 yaşındaki engelli bir genç, çevrimiçi ortamda konuştuğu kişinin şarkıcı Luke Bryan olduğunu sanıyordu. Annesi, kızını söz konusu dolandırıcıya karşı ne kadar uyarsa da ikna edemedi ve sahte bir kaçırma planı yaptı.

Anne Tamara Hamby

“HER YOLU DENEDİK AMA İKNA EDEMEDİK”

Arkansas Democrat Gazette’nin haberine göre genç kız, gerçekliği kavramakta zorlanıyor ve çevrimiçi tanıştığı kişinin kendisini almaya geleceğine inanıyordu. Engelli kızın babası Jeffrey Hamby, “Her yolu denedik. Onu tehlikenin var olduğuna ikna edemedik” diyerek, eşinin kızına ders vermek istediğini söyledi.

DERS VERMEK İÇİN AĞACA BAĞLATTI

Edinilen bilgilere göre anne Tamara, iki adamla birlikte genç kızı evden aldırdı ve bir tarlaya götürterek ağaca bağlattı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, kızın bileklerinde plastik kelepçelerden kaynaklı morluklar tespit edildi. Jeffrey, kızının 11 yaşında bir çocuğun bilişsel seviyesinde olduğunu belirterek, “Eşimin amacı onu korumaktı ama planı kötü tasarlamıştı” dedi.

22 yaşındaki engelli genç

Tamara Hamby, adam kaçırma ve savunmasız bir kişinin refahını tehlikeye atma suçlamalarıyla tutuklandı. Olayla bağlantılı David Q. Quach, Austria L. Nico ve Shannon Jazmin Yvonne Childers hakkında da aynı suçlamalar yöneltildi. Dört şüphelinin daha sonra serbest bırakıldığı bildirildi.

“SADECE KIZIMIZI KORUMAYA ÇALIŞTI”

Tamara’nın 10 Aralık’ta mahkemeye çıkması bekleniyor. Jeffrey Hamby ise eşini savunarak, “Yanlış yapmadı, sadece kızımızı korumaya çalıştı” dedi.

