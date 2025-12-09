Suriyeliler, Esad’ın devrilmesinin birinci yıl dönümünü sokaklarda coşkuyla kutladı. Emevi Meydanı’nda yapılan etkinliklerde, 2016 yılında Halep’teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkartılan Ümran Dakneş, sahneye çıkarak yaşadıklarını anlattı. Milyonları duygulandıran o anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Suriye’de dün milyonlarca kişi, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü sokaklarda coşkuyla kutladı. Suriye’nin farklı şehirlerinde sokaklara dökülen halk, '8 Aralık Hürriyet Günü' etkinliklerine yoğun ilgi gösterdi.

Suriyede devrimin sembolü: Hafızalara kazınan Ümran bebek, zafer konuşması yaptı

Devrik lider Esad’ın devrilmesinin birinci yıl dönümü kapsamında başkent Şam'daki Konferanslar Sarayı'nda tören düzenlendi.

ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILAN ÜMRAN BEBEK GÜNDEM OLMUŞTU

2016 yılında 5 yaşında olan Ümran Dakneş, Suriyeli muhaliflerin yayınladığı görüntülerde, enkaz altından çıkartıldıktan sonra her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda sessizce otururken görülmüştü.

Suriyede devrimin sembolü: Hafızalara kazınan Ümran bebek, zafer konuşması yaptı

BU KEZ ZAFER KONUŞMASI YAPTI

2025 yılında ise Ümran bebek olarak akıllara kazınan Ümran Dakneş, zulümden kurtularak zafer konuşması yaptı. Ümran bebek konuşmasında, "Bombalamayı yaşadığımı söylüyorlar ama hiçbir şey hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Suriyede devrimin sembolü: Hafızalara kazınan Ümran bebek, zafer konuşması yaptı

Ümran’ın konuşmaları Suriye’deki savaşın acısını bir kez daha anımsatırken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası