Suriye'de devrimin sembolü: Hafızalara kazınan Ümran bebek, zafer konuşması yaptı
Suriyeliler, Esad’ın devrilmesinin birinci yıl dönümünü sokaklarda coşkuyla kutladı. Emevi Meydanı’nda yapılan etkinliklerde, 2016 yılında Halep’teki bir hava saldırısının ardından enkaz altından çıkartılan Ümran Dakneş, sahneye çıkarak yaşadıklarını anlattı. Milyonları duygulandıran o anlar sosyal medyada da gündem oldu.
- Suriye, Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü milyonlarca kişinin katılımıyla coşkuyla kutladı.
- Ülke genelinde "8 Aralık Hürriyet Günü" etkinlikleri düzenlendi ve başkent Şam'da tören yapıldı.
- 2016'da enkaz altından çıkarılan Ümran Dakneş, 2025 yılında bir zafer konuşması yaptı.
- Ümran, konuşmasında yaşadığı bombalamayı hatırlamadığını belirterek duygu dolu anlar yaşattı.
Suriye’de dün milyonlarca kişi, 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin birinci yıl dönümünü sokaklarda coşkuyla kutladı. Suriye’nin farklı şehirlerinde sokaklara dökülen halk, '8 Aralık Hürriyet Günü' etkinliklerine yoğun ilgi gösterdi.
Devrik lider Esad’ın devrilmesinin birinci yıl dönümü kapsamında başkent Şam'daki Konferanslar Sarayı'nda tören düzenlendi.
ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILAN ÜMRAN BEBEK GÜNDEM OLMUŞTU
2016 yılında 5 yaşında olan Ümran Dakneş, Suriyeli muhaliflerin yayınladığı görüntülerde, enkaz altından çıkartıldıktan sonra her yanı toz içinde, yüzü kanlı halde bir ambulansın arka koltuğunda sessizce otururken görülmüştü.
BU KEZ ZAFER KONUŞMASI YAPTI
2025 yılında ise Ümran bebek olarak akıllara kazınan Ümran Dakneş, zulümden kurtularak zafer konuşması yaptı. Ümran bebek konuşmasında, "Bombalamayı yaşadığımı söylüyorlar ama hiçbir şey hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.
Ümran’ın konuşmaları Suriye’deki savaşın acısını bir kez daha anımsatırken, salonda duygu dolu anlar yaşandı.