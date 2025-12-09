ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan 14 yaşındaki Danika Troy, kendisinden hoşlandığını söyleyerek kandıran saldırganın tuzağına düşerek feci şekilde can verdi. Olayın ardından açıklamalarda bulunan acılı anne Ashley Troy, “Hala bir cevaba ihtiyacım var, sadece neden diye soruyorum” ifadelerinde bulundu.

Kan donduran olay, ABD’nin Florida eyaletinde yaşandı. 1 Aralık’ta hakkında kayıp ihbarında bulunulan Danika Troy’un cansız bedeni Pace bölgesindeki bir ormanlık alanda, çok sayıda kurşun yarasıyla ve yakılmış halde bulunmuştu.

Kızının ölümünün ardından açıklamalarda bulunan anne Ashley Troy, Danika’nın 'kendisinden hoşlandığını söylediği' bir genç tarafından tuzağa düşürüldüğünü öne sürdü.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 16 yaşındaki Gabriel Williams ile 14 yaşındaki Kimahri Blevins, ‘tasarlayarak birinci derece cinayet’ suçlamasıyla gözaltına alındı.

Acılı anne, yaşadığı olayın ardından sarsıldığını belirterek, “Hâlâ cevaplara ihtiyacım var. Neden? Kızım sadece sevilmek istiyordu” dedi. Polis, cinayetin Şükran Günü tatili sırasında bir tartışmanın ardından gerçekleşmiş olabileceğini değerlendirirken; Danika’nın annesi bu iddianın ‘bahane’ olduğunu söyledi.

Santa Rosa County Şerifi Bob Johnson, cinayette kullanılan silahın Williams’ın annesinin olabileceğini ifade ederek, zanlıların yetişkin olarak yargılanması için savcılıkla çalıştıklarını açıkladı.

"KORKUTUCU BİR HAL ALDI"

Mahalle sakinleri yaşananlara büyük bir şaşkınlıkla tepki gösterirken, bölge sakini Sue Petrisch, “Burası her zaman çok sakindi, artık değil. Korkutucu bir hâl aldı” dedi.Santa Rosa County Eğitim Bölgesi ise yaptığı açıklamada, “Bir öğrencimizi kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Aileye başsağlığı diliyoruz” ifadelerini kullandı.

