Rusya’da yaşayan 36 yaşındaki sosyal medya fenomeni Anna Saparina, TikTok platformunda beğeni alma uğruna oğlunu plastik bir torbaya yerleştirerek elektrik süpürgesiyle içerideki havayı aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere tepki yağarken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

“Bu kadarına da pes” dedirten görüntüler Rusya’dan geldi. Sosyal medya platformu TikTok’ta çektiği videolarla bilinen 36 yaşındaki Anna Saparina oğlunun da bulunduğu ‘deney videosuyla’ büyük tepki çekti.

Beğeni için bunu da yaptı! Rus fenomenin oğluyla çektiği videoya tepki yağdı

POŞETİN İÇİNDEKİ HAVAYI ÇEKTİ

Videoda, 10 yaşındaki Stas isimli çocuğun nefesini tutarak plastik poşete yerleştiği, annenin ise torbayı kilitleyip elektrikli süpürgeyle içindeki havayı çektiği görüldü. İçerideki havanın azalmasıyla zor anlar yaşayan çocuğun panikleyerek ‘Anne!’ diye seslendiği duyuldu.

YETKİLİLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Saparina kısa süre içinde torbayı açarken, video Rus yetkilileri harekete geçirdi. Anne, durumu bir ‘şaka’ olarak nitelendirirken yetkililer, Saparina’nın davranışlarına ilişkin inceleme başlattı. Öte yandan olayla ilgili “hukuki değerlendirme” yapılacağını ve çocuk koruma birimlerinin de sürece dahil edildiği bildirildi.

“ANNE OLMAYA LAYIK DEĞİL”

Kısa süre içinde binlerce kez tıklanan videoya tepki yorumları yağdı. Bir kullanıcı, “Bu korkunç bir şey... Çocuklara deney olarak davranılmamalı!" yorumunu yaparken, başka bir kişi ise Saparina’yı ‘sorumsuz’ ve ‘anne olmaya layık değil’ ifadeleriyle eleştirdi.

Video kısa süre içinde kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme sürüyor.

