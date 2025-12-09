İngiltere’de yaşayan 13 yaşındaki Tiegan Jarman, gençler arasında popülerleşen bir sosyal medya trendi nedeniyle hayatını kaybetti. Ailesi tarafından hareketsiz halde bulunan Jarman’ın, evde bulduğu deodorant ve benzeri ürünlerden çıkan zararlı gazları “eğlenmek amacıyla” soluduğu belirlendi. Bu tehlikeli davranışın sosyal medyada “chroming” olarak adlandırıldığı aktarıldı.

İngiltere’nin Leicestershire şehrinde yaşayan 13 yaşındaki Tiegan Jarman, 6 Mart tarihinde ailesi tarafından yatağında baygın halde bulunmuş, sağlık ekiplerince yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

13 yaşındaki kızın feci ölümü! Sosyal medya trendinin kurbanı oldu

SOSYAL MEDYA AKIMI YÜZÜNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Genç kızın cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenebilmesi için otopsiye gönderildi. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan aile, kızlarının gençler arasında yaygınlaşan son derece tehlikeli bir sosyal medya akımı yüzünden öldüğünü aktardı. 'Chroming’ isimli bu akım, deodorant benzeri ürünlerin zehirli gazlarının ‘kısa süreli eğlence amacıyla’ solunmasını amaçlıyor.

Dailymail’in haberine göre Jarman’ın üvey babası Rob Hopkin, genç kızın ne kadar süredir bunu yaptığını bilmediklerini, ancak öldüğü gün en az bir şişe deodorant soluduğunu bildirdi.

Yaşadıkları olayın ardından derinden sarsıldıklarını söyleyen anne Sonia Hopkin, “Yetkililerin sosyal medyada yayılan içerikleri iyi bir şekilde kontrol etmeleri gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde konuştu.

CHROMING NEDİR?

Chroming, sprey boya, deodorant, temizleyici gibi kimyasal ürünlerden çıkan uçucu maddelerin solunarak kısa süreli bir baş dönmesi veya sarhoşluk hissi elde etmeye çalışıldığı son derece tehlikeli bir davranıştır. Bu maddeler vücuda hızla zarar verebilir, bilinç kaybına, zehirlenmeye, kalp durmasına ve hatta ölüme yol açabilir. Genellikle sosyal medya etkisiyle yayılan bu uygulama, özellikle gençler için ciddi bir sağlık riski taşır.

