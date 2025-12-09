Pazartesi gecesi geç saatlerde Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremde en az 30 kişi yaralandı. Tsunami dalgaları Pasifik kıyılarına ulaşırken yetkililer, binlerce bölge sakinine tahliye için hazırlık yapmaları talimatını verdi.

Pazartesi gecesi geç saatlerde Japonya'nın kuzeydoğusunda meydana gelen 7,5 büyüklüğündeki depremin ardından ülkede tsunami uyarısı yapıldı.

Kyodo News'e göre yaralanmaların çoğu, Pasifik Plakası'nın Honshu'nun altına dalmasıyla birlikte sıklıkla güçlü depremlerin meydana geldiği büyük bir sismik hendek boyunca yer alan Aomori ve Hokkaido'da bildirildi. Depremin büyüklüğü ilk olarak 7.6 olarak kaydedildi, daha sonra 7.5 olarak güncellendi.

Japonya 7.5 büyüklüğünde depremle sallandı: En az 30 yaralı var

BÖLGE SAKİNLERİNE 'HAZIRLIK' TALİMATI

Yetkililer, önümüzdeki günlerde bölgede benzer veya daha şiddetli bir deprem daha yaşanabileceği uyarısında bulunurken, hükümet binlerce bölge sakinine tahliye için hazırlık yapmaları talimatını verdi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ilk kez Hokkaido'nun kıyı bölgeleri ve Aomori, Iwate ve Miyagi eyaletlerini kapsayan Sanriku kıyı şeridi için özel uyarı yayınladı.

Japonya 7.5 büyüklüğünde depremle sallandı: En az 30 yaralı var

JAPONYA 7.5 ŞİDDETİNDE DEPREMLE SALLANDI

Pazartesi günü yerel saatle 23:15 civarında (14:15 GMT) meydana gelen depremin ardından Tokyo, tsunami uyarıları ve uyarıları yayınlayarak halkı sığınaklara girmeye çağırdı. Ancak uyarılar daha sonra kaldırıldı. Deprem, Aomori vilayetinin kuzey kıyılarında 53,1 kilometre (yaklaşık 33 mil) derinlikte ölçüldü.

Japonya 7.5 büyüklüğünde depremle sallandı: En az 30 yaralı var

Başbakan Sanae Takaichi, vatandaşları dikkatli olmaya, yerel yetkililerin güncellemelerini takip etmeye ve dengesiz ev eşyalarını emniyete almak gibi önlemler almaya çağırdı.

Takaichi gazetecilere yaptığı açıklamada, "Hükümet, herhangi bir sarsıntı hissedilmesi halinde derhal tahliye olmaya hazır olunması koşuluyla, sakinlerden sosyal ve ekonomik faaliyetlerine devam etmelerini istiyor." dedi.

Japonya 7.5 büyüklüğünde depremle sallandı: En az 30 yaralı var

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'na göre, ana depremden sonraki saatlerde 5,0 ile 6,6 arasında değişen büyüklükte birkaç orta şiddette artçı sarsıntı da kaydedildi. Büyük depremin ardından ilk olarak Aomori, Iwate illeri ile Hokkaido'nun Orta Pasifik Kıyısı için tsunami uyarısı, Miyagi, Fukuşima illeri ile Hokkaido'nun Batı ve Doğu Pasifik Kıyısı içinse tsunami uyarısı yayınlanmıştı.

Daha sonra tüm bölgeler için tsunami uyarıları tavsiye seviyesine indirilirken, deprem nedeniyle Aomori'de yaklaşık 2 bin 700 evde elektrik kesintisi yaşandı.

Hokkaido'da ve kuzeydoğudaki Aomori, Miyagi ve Fukuşima illerindeki nükleer santrallerde herhangi bir anormallik bildirilmedi.

Haberle İlgili Daha Fazlası