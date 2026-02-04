Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü haftasında Kocaelispor ile 5 Şubat Perşembe günü karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Junior Olaitan da antrenmanda yer aldı.

Siyah-beyazlı ekibin Göztepe'den transfer ettiği 23 yaşındaki Beninli orta saha Junior Olaitan, takımla ilk idmanına çıktı.

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Yaklaşık bir saat süren idman, taktiksel duran top çalışmayla sona erdi.

