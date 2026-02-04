İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları: Junior Olaitan ilk idmanına çıktı
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü haftasında Kocaelispor ile 5 Şubat Perşembe günü karşılaşacak Beşiktaş, maçın hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Junior Olaitan da antrenmanda yer aldı.
Beşiktaş, Türkiye Kupası'ndaki Kocaelispor maçının hazırlıklarını tamamladı. Yeni transfer Junior Olaitan, ilk idmanına çıktı.
- Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü maçında Kocaelispor ile 5 Şubat Perşembe günü deplaasmanda karşılaşacak.
- Göztepe'den transfer edilen 23 yaşındaki Beninli orta saha Junior Olaitan, siyah-beyazlı takımla ilk idmanına çıktı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3'üncü maçında Kocaelispor ile 5 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla tamamladı.
Siyah-beyazlı ekibin Göztepe'den transfer ettiği 23 yaşındaki Beninli orta saha Junior Olaitan, takımla ilk idmanına çıktı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başladı. Yaklaşık bir saat süren idman, taktiksel duran top çalışmayla sona erdi.
