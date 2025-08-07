Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
İspanya'dan skandal karar! Müslümanların bayramlarına kamu yasağı

İspanya'dan skandal karar! Müslümanların bayramlarına kamu yasağı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İspanya&#039;dan skandal karar! Müslümanların bayramlarına kamu yasağı
İspanya, İslam, Müslümanlar, İslamofobi, Irkçılık, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İspanya'da, aşırı sağcı Vox partisinin girişimiyle ilk kez bir ilçede Müslümanların dini bayramlarını kamusal alanda kutlamalarına yasak getirildi. İlçede muhalefette olan sol görüşlü partiler ise karara sert tepki göstererek kararı "açık bir İslamofobik ırkçılık örneği ve yabancı düşmanlığı" olarak niteledi.

Ülkenin güneyindeki Murcia kentinin Jumilla ilçesinde sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox'un oluşturduğu belediye meclisindeki koalisyon, bölgede yaşayan Müslümanların dini bayramlarını kamusal alanda kutlamasını yasakladı.

Jumilla Belediyesinde tek temsilcisi olmasına rağmen PP'ye dışarıdan destek vererek ilçede iktidarda kalmasını sağlayan aşırı sağcı Vox, İslam karşıtı girişimini kabul ettirdi.

PP'nin belediye meclisine getirdiği "Jumilla'nın geleneksel dini değerlerini ve kimliğini savunmaya yönelik etkinliklerin teşvik edilmesini" içeren öneri, Vox'un baskısıyla İslam karşıtı bir metne dönüştürülüp kabul edildi.

İspanya'dan skandal karar! Müslümanların bayramlarına kamu yasağı - 1. Resim

MÜSLÜMAN BAYRAMLARINA KAMU YASAĞI

Jumilla'da, 2026 yılından itibaren bölgede yaşayan Müslümanların dini bayramlarını kamusal alanda kutlamasına yasak getirildi.

1500 TANE MÜSLÜMAN YAŞIYOR

Yaklaşık 27 bin nüfusu olan Jumilla'da çoğunluğu Faslı 1500 kadar Müslüman yaşıyor.

Bölgedeki Müslümanlar, Ramazan ve Kurban bayramlarında bayram namazlarını Jumilla'daki spor salonunda kılıp, bayramlaşıyorlardı.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ

İlçede muhalefette olan sol görüşlü partiler, İspanya Anayasası'nı ve 1992 yılında İspanya Devleti ile İspanya İslam Komisyonu arasında yapılan işbirliği anlaşmasının dini özgürlüklerle ilgili maddelerini çiğneyen Jumilla Belediyesine sert tepki gösterdi.

Podemos-Birleşik Sol ittifakından yapılan açıklamada, söz konusu karar ,"İspanya Anayasası'nda güvence altına alınan temel haklara, özellikle din ve ibadet özgürlüğünü güvence altına alan 16. maddeye doğrudan bir saldırı" olarak değerlendirildi.

''BİR İSLAMOFOBİK IRÇILIK ÖRNEĞİ''

Kararın, "açık bir İslamofobik ırkçılık örneği ve yabancı düşmanlığı olduğu" belirtilerek, Podemos-Birleşik Sol ittifakının, kararın iptali için Anayasa Mahkemesine başvuracağı ifade edildi.

Aşırı sağcı Vox ise "İspanya'da İslami bayramların kamusal alanlarda kutlanmasını yasaklayan ilk karar onaylandı. İspanya, Hristiyan kökenli bir ülkedir ve her zaman öyle kalacaktır." açıklamasında bulundu.

İspanya'da ilk defa İslam karşıtı bir girişimi destekleyen PP, konuyu çaptıran bir açıklama yaparak, "Bu din veya milliyet meselesi değil, spor tesislerinin sportif faaliyetler için kullanılabilmesi için yönetmelikte değişiklik yapılmasının başlatılması meselesidir, başka bir şey değil." ifadesini kullandı.

İspanya'da, resmi kayıtlara göre 2,5 milyonu aşkın Müslüman yaşıyor. Resmi olmayan verilere göre ise bu sayı 3 milyonu buluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

