İspanya, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasadışı İsrail yerleşimlerine karşı somut bir adım attı. Madrid yönetimi, bu yerleşimlerdeki tatil evlerinin kiralanmasına aracılık eden çevrim içi ilanların kaldırılması için süreci resmen başlatırken, platformlara yaptırım uyarısında bulundu.

Madrid yönetimi Yahudi yerleşimci terörüne karşı düğmeye bastı.

Yasadışı yerleşimlerde bulunan tatil evlerine ait kiralık ilanların kaldırılması için süreç resmen başlatıldı.

İspanya’da faaliyet gösteren yedi çevrim içi platformdan 100’ü aşkın ilanı derhal yayından kaldırmalarını istedi.

138 İLAN TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Tüketici İşleri Bakanlığı, yapılan incelemelerde işgal altındaki Batı Şeria’da bulunan 138 kiralık ev ilanının belirlendiğini duyurdu. Platformlara gönderilen resmi bildiride, söz konusu içeriklerin kaldırılması ya da erişime kapatılması talep edildi.

Talimata uyulmaması halinde yeni yaptırımlar gündeme gelecek.

Geçtiğimiz aylarda İspanya, Gazze’de süren saldırılar nedeniyle ABD’nin İsrail’e yönelik askeri sevkiyatlarının kendi topraklarındaki üslerden geçişini yasaklamıştı.

İSPANYA'DAN GAZZE'YE BÜYÜK DESTEK

İspanya, Gazze’de İsrail tarafından yürütülen katliamlara karşı Avrupa’da en açık tavır alan ülkelerden biri konumunda. Madrid yönetimi, işgal altındaki Filistin topraklarında yürütülen faaliyetlerin normalleştirilmesine kapıyı kapatıyor.

"YASADIŞI SÖMÜRGE DÜZENİ"

Tüketici İşleri Bakanı Pablo Bustinduy, yasadışı yerleşimlere ait ilanların uluslararası hukuka aykırı bir sömürge düzenini normalleştirdiğini söyledi.

REKLAM VE TİCARETE DE YASAK

İspanya Parlamentosu’nun daha önce kabul ettiği düzenleme, İsrail’e silah ambargosunun yanı sıra Gazze ve Batı Şeria’daki yasadışı yerleşimlerden gelen ürünlerin reklamını da yasaklıyor.

AVRUPA’DA BASKI BÜYÜYOR

Fransa’da da insan hakları örgütleri, Airbnb ve Booking gibi platformlara karşı benzer başvurular yaptı. İşgal altındaki Batı Şeria’daki İsrail yerleşimleri, Birleşmiş Milletler ve uluslararası toplumun büyük bölümü tarafından açık şekilde yasadışı kabul ediliyor.

İspanya, 2024’te Filistin devletini tanıyan ülkeler arasında yer aldı. Gazze’de çoğu kadın ve çocuk on binlerce Filistinlinin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası Madrid, İsrail’e karşı siyasi ve ekonomik baskıyı artıran adımlar atmayı sürdürüyor.

