İsrail Başbakanı Netanyahu uyarılara kulak asmıyor! Esir takasına ret, Refah'a saldırıya onay

İsrail Başbakanı Netanyahu, uluslararası arenadaki tüm uyarılara ve çağrılara rağmen Hamas'ın İsrailli kadın, çocuk, yaşlı ve hasta rehinelerin 700 ila bin Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılmasını içeren teklifini reddetti. Öte yandan Netanyahu aynı açıklamada Refah'a saldırı planını da onayladı. Netanyahu, Hamas'ın açıklaması sonrası teklifi "akıl dışı" bulduğunu söylemişti.

Hamas, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu. Hamas'ın teklifi ilk aşamada İsrailli kadın, çocuk, yaşlı ve hasta rehinelerin 700 ila bin Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılmasını içeriyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Hamas'ın son ateşkes teklifindeki taleplerini "akıl dışı" olarak nitelendirmişti.

Son açıklama ise İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden geldi. Netanyahu’nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığı belirtilen açıklamada, "Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor" denildi.

Netanyahu'nun Hamas'ın İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların "halen akıl dışı" olduğu ifadeleriyle reddettiği belirtilen açıklamada, ayrıca İsrail'in, "güvenlik kabinesi İsrail'in tutumunu görüştükten sonra" ateşkes anlaşmasını müzakere etmek üzere Katar'a bir heyet gönderileceğine yer verildi.

Refah’a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi.

NE OLMUŞTU?

Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

HAMAS'IN TEKLİFİNİN AYRINTILARI

Hamas'ın arabuluculara sunduğu ateşkes teklifi ilk aşamada İsrailli kadın, çocuk, yaşlı ve hasta rehinelerin 700 ila bin Filistinli mahkum karşılığında serbest bırakılmasını içeriyor.

Hamas, rehine/mahkum tasarının ilk aşamasından sonra kalıcı ateşkes için bir tarih üzerinde anlaşmaya varacak.

Hamas, ilk aşamadan sonra İsrail’in Gazze’den çekileceği son tarih üzerinde anlaşılacağını bildirmişti.

NETANYAHU: TALEPLERİ AKIL DIŞI

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan habere göre, Katar, İsrail'e esir takası anlaşmasına ilişkin Hamas'ın cevabını iletmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun, arabuluculara sunduğu yeni ateşkes ve esir takası anlaşması teklifinde Hamas'ın "akıl dışı tekliflerinde ısrarcı olduğunu" ifade ettiği belirtilmişti.

Açıklamada, Netanyahu'nun, savaş kabinesine anlaşmaya ilişkin bir güncelleme sunacağı ve bunun cuma günü değerlendirmeye alınacağı kaydedilmişti.