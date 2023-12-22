İsrail hükûmetinden kanlı para teklifi! Dönüş için kesenin ağzını açtı

22 Aralık 2023 06:48 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 06:49

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, hazırlanan planda İsrail hükûmetinin, resmî tahliye süresi bitmeden önce Gazze çevresindeki yerleşim yerlerine dönen İsrailli yerleşimcilere, yetişkin için 200 şekel (yaklaşık 54 dolar), çocuk için 100 şekel (yaklaşık 27 dolar) günlük destek verecek. Haberde, 3 çocuklu bir ailenin Gazze sınırı yakınındaki evine dönmeye karar vermesi durumunda aylık 21 bin şekel (yaklaşık 5 bin 600 dolar) alabileceği ifade edildi. Söz konusu desteğin, Şar Hanegev Konseyinde 4, Askalan sahilinde 2, Eşkol’de 18, Sdot Negev’de 5 yerleşim birimini kapsadığı aktarıldı.

126 BİN TAHLİYE VAR

İsrail basını, İsrail ordusunun Gazze Şeridi sınırına 4 kilometre veya daha uzakta evi bulunanların dönüşlerine izin verdiğini duyurmuştu. Tel Aviv Üniversitesine bağlı İsrail Ulusal Güvenlik Araştırmaları Enstitüsüne göre, İsrail, 7 Ekim’den bu yana kuzey ve güney bölgelerinden 126 binden fazla kişiyi tahliye etti.