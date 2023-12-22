Gazze’yi boğmak için İsrail-Rum iş birliği

22 Aralık 2023 05:02 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 05:02

İsrail, abluka altındaki Gazze’yi tamamen tecrit etmek için harekete geçti. Gazetemizin 23 Kasım’da gündeme getirdiği “Gazze’yi Rum kesimine bağlama planı”nı gerçekleştirmek için Tel Aviv yönetimi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimini (GKRY) ziyaret etti.

Rum kesimine giden İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen, Gazze’ye Akdeniz koridoru üzerinden yardım gönderilmesi planına destek verdiklerini açıkladı. Rum mevkidaşı Constantinos Kombos’la bir araya gelen Cohen, Güney Kıbrıs’tan açılacak koridorla yardımların Gazze’ye hızlı bir şekilde ulaşacağını öne sürdü. Kıbrıs adasının güneyindeki Lârnaka’da liman ve bir arama-kurtarma koordinasyon merkezini gezen İsrailli ve Rum bakanlar, planın lojistik ayrıntılarını ele aldı. Rum planına göre, Gazze Şeridi’ne gönderilecek yardımlar Güney Kıbrıs’ta toplanacak, denetlenecek ve depolanacak. Toplanan yardımlar MOSSAD tarafından denetlenecek. Yardım gemileri Lârnaka Limanı’ndan hareket edecek. Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Combos, konuğu Cohen’e “İlk sefer için yeşil ışığınızı sabırsızlıkla bekliyoruz” dedi. Rumlar tarafından gündeme taşınan teklife birçok Avrupa Birliği üyesi ülke de destek veriyor.

TATAR: NİYETLERİ FARKLI

Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, söz konusu “insani yardım koridoru”nun Rum topraklarından İsrail’e askerî desteği “perdeleme” niyetini taşıdığını belirtti. Tatar “Rumlar, insani yardım koridoru konusunda samimi olsalardı İsrail ile bu kadar yakın olmazlardı. Dolayısıyla burada bir samimiyetsizliğin olduğu gerçek” ifadesini kullandı. Tatar, GKRY’nin bütün bu eylemleri, Kıbrıs’ın garantörünün Türkiye ve Kıbrıslı Türklerin de Ada’nın ortağı olduğunu göz ardı ederek gerçekleştirdiğine dikkati çekti.