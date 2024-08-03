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Haberler > Dünya > İsrail Lübnan'ın Suriye sınırındaki bölgeyi savaş jetleriyle bombaladı

İsrail Lübnan'ın Suriye sınırındaki bölgeyi savaş jetleriyle bombaladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail savaş jetleri, Lübnan'ın doğusundaki Suriye sınırında bazı bölgeleri bombaladı. Can kaybı ya da yaralı olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.

İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının Lübnan'ın doğusundaki Suriye sınırında bazı bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi.

Lübnan'daki Hizbullah Hareketi'ne yakınlığı ile bilinen Beyrut merkezli "El Meyadeen TV"nin haberine göre İsrail, Lübnan'ın doğusundaki Bekaa vilayetinde bazı bölgeleri vurdu.

İsrail savaş uçakları, Havş eş-Seyid Ali beldesinin çevresini hedef alırken saldırının hedefinde neresi olduğu ve can kaybı hakkında detay paylaşılmadı

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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