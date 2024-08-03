İsrail Lübnan'ın Suriye sınırındaki bölgeyi savaş jetleriyle bombaladı

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Ağustos 2024 00:13 - Güncelleme: 3 Ağustos 2024 00:24 - Güncelleme:

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail savaş jetleri, Lübnan'ın doğusundaki Suriye sınırında bazı bölgeleri bombaladı. Can kaybı ya da yaralı olup olmadığı hakkında bir açıklama yapılmadı.