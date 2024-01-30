İsrail korkunç planı devreye soktu! Gazze'de tüneller suyla doldu

İsrail-Hamas çatışması 7 Ekim'den bu yanan devam ederken, Gazze'de çamura batan İsrail ordusu Hamas'a yönelik korkunç planı devreye soktu. İsrail askerkeri, Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen yer altı tünellerine büyük miktarda' su pompaladığını doğruladı.

Düzenleyen: Şeyda Karaca / Kaynak: Türkiye Gazetesi 30 Ocak 2024 21:19 - Güncelleme: 30 Ocak 2024 21:24 - Güncelleme:

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