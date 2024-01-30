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    • İsrail korkunç planı devreye soktu! Gazze'de tüneller suyla doldu

    İsrail-Hamas çatışması 7 Ekim'den bu yanan devam ederken, Gazze'de çamura batan İsrail ordusu Hamas'a yönelik korkunç planı devreye soktu. İsrail askerkeri, Hamas tarafından kullanıldığı iddia edilen yer altı tünellerine büyük miktarda' su pompaladığını doğruladı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Hamas, Tünel, Haber

    Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Gazze'yi topyekün abluka altına alarak Hamas'ın sonunu getireceğini iddia eden İsrail, geçen 4 ayın sonunda verdiği ağır kayıplarla beraber henüz bir ilerleme kaydedemedi.

    İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu hükümetini başarısızlıkla suçlayarak, protestolar düzenlerken İsrail Başbakanı ise siyasi bekası için savaşı devam ettiriyor.

    TÜNELLER DENİZ SUYUYLA DOLUYOR

    Son olarak geçtiğimiz aylarda Hamas'ı pes ettirmeye yönelik çalışmalara ağırlık veren İsrail ordusu, tünelleri deniz suyuyla dolduracaklarını duyurmuştu. Bugün İsrail ordusundan yağılan açıklamada tünellerin büyük ölçüde suyla doldurulduğu bildirildi.

    Tünelleri suyla doldurma operasyonunun birkaç hafta sürebileceği ifade edilirken bölgeden gelen son bilgilere göre, deniz suyu tünellere verilmeye başlandı.

    POMPA İSTASYONLARI KURULDU

    Daha önce İsrail ordusunun Aş-Şati mülteci kampının yakınına beş pompa istasyonu kurduğu bildirilmişti.

    İstasyonların, Akdeniz’den su pompalayarak birkaç hafta içinde tünelleri suyla doldurma kapasitesine sahip olduğu belirtilmişti.

    WSJ, tünelleri suyla doldurma çabalarının Gazze Şeridi’ndeki toprak, yer altı sular, şebeke suyu ve kanalizasyon sistemi üzerindeki etkisini hesaplamanın mümkün olmadığını kaydetmişti.

    Ayrıca tünellerde bulunan tehlikeli maddelerin de toprağa sızma olasılığının yüksek olduğu vurgulanmıştı.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    HamasTünel
    Haberler > Dünya > İsrail korkunç planı devreye soktu! Gazze'de tüneller suyla doldu
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