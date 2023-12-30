İsrail medyasından itiraf gibi makale! 'Tünelleri aşamıyoruz'

30 Aralık 2023 04:27 - Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2023 04:27

İsrail, Gazze Şeridi’ne yaptığı saldırılarda Hamas’a darbe indirdiğini açıklasa da, ülkenin önde gelen medya kuruluşlarından Haaretz, sahadaki durumun açıklanandan çok farklı olduğunu yazdı. Haaretz’de Yitzhak Brik imzasıyla yayınlanan makalede “Savaşın başlangıcından bu yana Gazze Şeridi’nde görev yapan İsrail askerleri ve subaylardan aldığım bilgilere dayanarak şu sonuca vardım: İsrail Ordu Sözcüsü ve televizyon stüdyolarındaki askerî analistler, binlerce Hamaslının öldürüldüğü ve Gazze’de göğüs göğüse çatışmalar olduğunu söyleyerek yanlış tablo sunuyorlar. Karadaki çatışmalarda öldürülen Hamas üyelerinin sayısı da açıklanandan daha az” ifadesini kullandı.

VURUP KAÇIYORLAR

Brik yazısında şöyle devam etti: Çatışmaların çoğu göğüs göğüse yapılmıyor. Hamaslı teröristler tünelden çıkıyor, bomba yerleştiriyor, bubi tuzakları kuruyor, zırhlı araçlarımıza tanksavar füzesi fırlatıyor ve ardından tekrar tünele girerek kayboluyor. Askerlerimizin tünellerde saklanan Hamas’a karşı mücadelesinde çözümü yok. Hamas’ın tünellerini yok etmek uzun yıllar alacak ve bu da bizim çok sayıda can kaybımıza yol açacak. Artık ordu bile yerin derinliklerinde yüzlerce kilometrelik tünellerin bulunduğunu ve birden fazla kola sahip olduğunu kabul ediyor. Hamas bunları onlarca yılda uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda inşa etti. Tüneller, Gazze’nin her tarafını birbirine bağlıyor ve Refah şehrinin altındaki Sina Yarımadası’na da uzanıyor.

İsrail ordusunun Gazze’de yaşananları “büyük bir zafer” olarak tasvir etmek istediğini söyleyen Brik, bunun için bölgeye çok sayıda “iliştirilmiş” gazeteci gönderdiğini de belirtti.

'YANLIŞ CEPHANE' İTİRAFI

Öte yandan bir başka itiraf ise İsrailli bir askerî yetkiliden geldi. İsminin açıklanmasını istemeyen ve Kan News’e konuşan yetkili, 24 Aralık’ta Gazze’de düzenlenen ve 86 kişinin can verdiği Maghazi Mülteci Kampına yapılan saldırıda yanlış cephanenin kullanıldığını söyledi. Söz konusu yetkili bunun da çok sayıda sivilin ölümüne açtığını itiraf etti. İsrailli askerî yetkili “Kullanılan cephane saldırının doğasına uygun değildi, bu yüzden sivil kaybı oldu” dedi.