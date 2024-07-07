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İsrail sokakları bir kez daha karıştı! Atlı polisler, Netanyahu karşıtlarına saldırdı

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İsrail sokakları bir kez daha karıştı! Atlı polisler, Netanyahu karşıtlarına saldırdı

Dünya Haberleri

İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'ya karşı sokaklara döküldü. Esir takası ve ateşkesin bir an evvel hayata geçirilmesini isteyen İsraillilere, atlı polisler saldırdı.

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail'de sokaklar bir kez daha karıştı... Netanyahu karşıtları, İsrail'in esir takası ve ateşkesi kabul etmesi talebiyle meydanları doldurdu. İsraillilere atlı polisler müdahale etti.

İSRAİL SOKAKLARI ALEV ALEV

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken başkent Tel Aviv'deki Al-Ayalon caddesinde toplanan yüzlerce İsrailli, Gazze Şeridi’ndeki İsrailli esirlerin geri getirilmesi için anlaşma yapılması, Netanyahu hükümetinin istifası ve erken seçimlere gidilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

İsrail sokakları bir kez daha karıştı! Atlı polisler, Netanyahu karşıtlarına saldırdı - 1. Resim

ATLI POLİSLER SALDIRDI

Ellerinde esirlerin fotoğraflarını ve Netanyahu hükümeti aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıyan göstericilere, bölgede önlem alan İsrail güçleri müdahale etti. Atlı polislerin yanı sıra İsrailli güçlerin, sivillere sopalarla saldırdığı görüldü.

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